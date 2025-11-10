Philippines tan hoang sau khi bão Fung-Wong càn quét trong đêm Kông Anh/VTC News | 10/11/2025 15:16 Báo lỗi cho Soha Bão Fung-Wong đang suy yếu và rời khỏi khu vực đất liền Philippines, sau khi càn quét qua tỉnh Aurora với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão lên tới 185 km/h. Bão Fung-Wong là cơn bão thứ 21 đổ bộ vào Philippines trong năm nay. (Video: CNA) Bão Fung-Wong có phạm vi ảnh hưởng trải dài gần như toàn bộ lãnh thổ Philippines với sức mạnh của một "siêu bão" sau khi làm bật gốc cây cối và nhấn chìm nhiều thị trấn ở phía nam. Cơn bão đổ bộ chỉ vài ngày sau khi bão Kalmaegi quét qua các đảo ở khu vực miền trung Philippines, cướp đi sinh mạng của ít nhất 224 người. (Ảnh: Reuters) Tham khảo thêmPhát minh "thế giới chưa từng tưởng tượng" có thể rung chuyển ngành năng lượng châu ÂuTham khảo thêmCon người có "giác quan thứ 7", đột phá vừa được chứng minh lần đầu tiên Nhiều trường học và văn phòng chính phủ trên khắp đảo chính Luzon, bao gồm cả Manila buộc phải đóng cửa vào ngày hôm nay (ngày 10/11), mặc dù dự báo mưa lớn vẫn chưa đưa ra. (Ảnh: Reuters) Tại tỉnh Aurora, nơi bão Fung-Wong đổ bộ vào đêm ngày 9/11, nhân viên cứu hộ cho biết: "Chúng tôi chứng kiến nhiều ngôi nhà bị hư hại và một số tuyến đường chính không thể đi qua được do lở đất. Chúng tôi không thể huy động thêm lực lượng vào đêm qua, vì trời mưa rất to và lượng nước rất lớn". (Ảnh: Getty) Tham khảo thêmTin nóng về "nhiên liệu hạt nhân mạnh nhất Trái đất" có thể làm chao đảo giới nguyên tử toàn cầu Thị trưởng thị trấn Dingalan của tỉnh Aurora, ông Aurora Taay thông tin trên mạng xã hội Facebook rằng nhiều ngôi nhà và thuyền dọc bờ biển bị sóng lớn đánh vỡ. (Ảnh: Reuters) Tương tự, nhân viên cứu hộ Juniel Tagarino ở thành phố Catbalogan nói với AFP rằng họ phát hiện thi thể của một phụ nữ 64 tuổi trong đống đổ nát và cây đổ khi đang cố gắng sơ tán. "Gió rất mạnh và mưa rất to... Theo người nhà, có thể cô ấy đã quên thứ gì đó và quay trở về nhà nhưng không may gặp nạn", Tagarino cho biết. (Ảnh: Reuters) Trước đó, Philippines khẩn trương sơ tán hơn 100.000 người trên khắp các khu vực miền Đông và miền Bắc, đồng thời đình chỉ hơn 300 chuyến bay nội địa và quốc tế để ứng phó với bão Fung-Wong. (Ảnh: Reuters) Tham khảo thêmPin mặt trời 620Wp sở hữu đột phá công nghệ gì mà có thể "đảm bảo sản lượng ngay cả khi ánh sáng yếu"?Tham khảo thêmPhát minh đột phá về bê tông có thể thay đổi ngành xây dựng toàn cầu mãi mãi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cho hay tất cả cơ quan chính phủ được đặt trong tình trạng cảnh báo tối đa. Các biện pháp khẩn cấp bao gồm việc tạm dừng thu phí cầu đường cho các đoàn xe cứu trợ và triển khai hàng cứu trợ, xuồng cứu sinh đến các khu vực rủi ro cao. (Ảnh: Reuters) Bão Fung-Wong là cơn bão thứ 21 trong năm nay quét qua lãnh thổ Philippines, làm gia tăng áp lực và gánh nặng cho chính quyền cũng như người dân. (Ảnh: Reuters) (Nguồn: Tổng hợp) Tags Tin nóng trong ngày Tin ngắn VTC News Philippines siêu bão Tin bão mới nhất bão mới Bão Phượng Hoàng Theo VTC News Copy link Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/philippines-tan-hoang-sau-khi-bao-fung-wong-can-quet-trong-dem-ar986313.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha