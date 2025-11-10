Philippines tan hoang sau khi bão Fung-Wong càn quét trong đêm

Tương tự, nhân viên cứu hộ Juniel Tagarino ở thành phố Catbalogan nói với AFP rằng họ phát hiện thi thể của một phụ nữ 64 tuổi trong đống đổ nát và cây đổ khi đang cố gắng sơ tán. "Gió rất mạnh và mưa rất to... Theo người nhà, có thể cô ấy đã quên thứ gì đó và quay trở về nhà nhưng không may gặp nạn", Tagarino cho biết. (Ảnh: Reuters)