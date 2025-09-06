Philippines tạm dừng nhập khẩu gạo, Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp

Bộ Công Thương khuyến nghị thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo tích cực mua tạm trữ lúa gạo cho bà con nông dân

Philippines – một trong những thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam – đã thông báo tạm dừng nhập khẩu gạo trong vòng 60 ngày, kể từ ngày 1/9/2025. Động thái này áp dụng với các loại gạo xay xát thường, gạo xay xát kỹ, ngoại trừ các giống gạo đặc sản không được nông dân nước bạn trồng phổ biến.

Trước tình hình trên, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) và các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo. Bộ đề nghị địa phương kịp thời thông tin đến doanh nghiệp để nắm bắt, đồng thời rà soát và tổng hợp khó khăn, vướng mắc để báo cáo, đề xuất giải pháp phù hợp.

VFA được giao nhiệm vụ thông tin đầy đủ tới hội viên, hỗ trợ doanh nghiệp điều chỉnh sản xuất – kinh doanh, theo dõi sát tình hình thị trường trong và ngoài nước, đồng thời dự báo để kiến nghị chính sách thúc đẩy tiêu thụ lúa gạo trong nước và mở rộng xuất khẩu. Hiệp hội cũng cần phối hợp chặt chẽ với các nhà nhập khẩu gạo Philippines nhằm kịp thời nắm bắt thay đổi chính sách, tránh rủi ro cho doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu gạo không chỉ duy trì thị trường truyền thống mà cần chủ động tìm kiếm thị trường tiềm năng mới để phân tán rủi ro, nâng cao khả năng thích ứng. Ngoài ra, doanh nghiệp cần tích cực mua tạm trữ lúa gạo của nông dân, thực hiện nghiêm Nghị định 107/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Theo thống kê, năm 2024 Việt Nam xuất khẩu khoảng 9 triệu tấn gạo, thu về 5,7 tỷ USD. Kết quả này góp phần khẳng định vị thế của gạo Việt Nam trên thị trường toàn cầu. Trong các cuộc tham vấn quốc tế gần đây, nhiều đối tác như Hoa Kỳ, Singapore và Brazil đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng lúa gạo thế giới.

Giới chuyên gia nhận định, nhu cầu gạo chất lượng cao trên thị trường quốc tế đang ngày càng tăng. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức, đòi hỏi doanh nghiệp và nông dân Việt Nam phải nâng cao quy trình canh tác, đảm bảo an toàn, chất lượng, từ đó duy trì uy tín và năng lực cạnh tranh của gạo Việt Nam.

Với sự chủ động điều chỉnh chiến lược, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và tuân thủ chặt chẽ quy định, ngành gạo Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng, đồng thời bảo đảm sinh kế bền vững cho nông dân trồng lúa.