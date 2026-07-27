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Philippines quyết tâm giành vị thế với một loại quả quan trọng: Chúng ta đang bị Thái Lan, Việt Nam, Campuchia vượt mặt!

Như Quỳnh
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Hiện nay Việt Nam đang sở hữu hơn 115.000 ha với sản lượng hơn 1 triệu tấn mỗi năm.

Không phải sầu riêng, Philippines quyết tâm cạnh tranh với Việt Nam một loại quả quan trọng: ‘Chúng ta đang bị Thái Lan, Việt Nam, Campuchia vượt mặt’ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngành xoài tại đảo Mindanao (Philippines) đang thúc đẩy các giải pháp nhằm khôi phục năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, trong bối cảnh xuất khẩu xoài của nước này suy giảm và bị nhiều quốc gia trong khu vực vượt qua.

Hội đồng Nông nghiệp Xoài Tích hợp Vùng Davao kêu gọi tăng cường phối hợp giữa khu vực tư nhân và cơ quan quản lý nhà nước nhằm hỗ trợ ngành xoài phát triển bền vững, nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Theo ông Benedictor S. Alves, Chủ tịch Hội đồng, Philippines từng là một trong những quốc gia xuất khẩu xoài hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, hiện nước này đã bị Campuchia, Việt Nam và Thái Lan vượt qua về năng lực xuất khẩu. Ông cho rằng sự suy giảm bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, bao gồm áp lực từ sâu bệnh, chi phí sản xuất gia tăng và các yêu cầu đối với hàng xuất khẩu ngày càng khắt khe.

Ông Alves nhấn mạnh khu vực tư nhân cần chủ động hơn trong quá trình phát triển ngành, thay vì chỉ phụ thuộc vào sự hỗ trợ của chính phủ.

"Tôi nghĩ khu vực tư nhân phải chủ động hơn. Chúng ta không thể chỉ dựa vào chính phủ để làm mọi việc. Không chỉ Mindanao mà toàn bộ Philippines cần đoàn kết để có tiếng nói mạnh mẽ hơn khi làm việc với chính phủ và thúc đẩy các chính sách hỗ trợ ngành," ông nói.

Mặc dù xuất khẩu xoài tươi gặp nhiều khó khăn, Mindanao vẫn là một trong những vùng sản xuất xoài lớn nhất của Philippines. Theo ông Alves, tỉnh Davao del Sur duy trì sản lượng khoảng 70.000-80.000 tấn mỗi năm trong 5 năm qua. Hai khu vực Davao và Soccsksargen cũng đạt khoảng 120.000 tấn mỗi năm, đưa tổng sản lượng xoài của toàn đảo Mindanao lên khoảng 400.000 tấn hằng năm.

Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm xuất khẩu từ khu vực hiện nay là các mặt hàng chế biến thay vì xoài tươi.

"Chúng tôi không xuất khẩu xoài tươi. Những gì chúng tôi xuất khẩu chủ yếu là các sản phẩm chế biến như xoài sấy khô," ông Alves cho biết.

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Trong nỗ lực tìm giải pháp cho ngành, Hội nghị Xoài Mindanao lần thứ hai sẽ diễn ra tại thành phố Davao từ ngày 12-14/8. Sự kiện do Hội đồng Nông nghiệp Xoài Tích hợp Vùng Davao phối hợp với Sở Nông nghiệp vùng Davao và Cơ quan Phát triển Mindanao tổ chức.

Ban tổ chức dự kiến hội nghị sẽ thu hút khoảng 300 đại biểu, gồm nông dân, doanh nghiệp chế biến, nhà nghiên cứu và các bên liên quan trong ngành. Nội dung chương trình sẽ tập trung vào các giải pháp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và nâng cao hiệu quả sản xuất nhằm cải thiện sức cạnh tranh của ngành xoài Philippines trên thị trường quốc tế.

Đối với Việt Nam, diện tích trồng xoài của nước ta tính đến hết năm 2024 đạt khoảng 115.000 ha với sản lượng trên 1 triệu tấn. Xoài được trồng nhiều nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long với diện tích chiếm khoảng 43%. Mục tiêu đến năm 2030 diện tích trồng xoài của Việt Nam đạt 140.000 ha, sản lượng đạt 1,5 triệu tấn, giá trị xuất khẩu đạt 650 triệu USD (năm 2030).


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