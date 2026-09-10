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Philippines: Cháy phà, ít nhất 5 người thiệt mạng, 87 người mất tích

Minh Châu
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Ngày 10-9, báo The Straits Times đưa tin, ít nhất 5 người thiệt mạng và 87 người vẫn mất tích sau khi một chiếc phà bốc cháy ngoài khơi tỉnh Palawan, Philippines, gần một điểm du lịch nổi tiếng.

- Ảnh 1.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) cho biết vụ cháy xảy ra tối 9-9 trên phà M/V June Aster, khi phà đang cách bờ khoảng 2,2km. Hình ảnh do PCG đăng tải cho thấy chiếc phà bị bao trùm hoàn toàn trong biển lửa.

Theo Đại úy Noemi Cayabyab thuộc PCG, lực lượng cứu hộ đưa 42 người lên bờ. Tuy nhiên, dựa trên danh sách hành khách và thủy thủ đoàn có tổng cộng 134 người, hiện vẫn còn 87 người chưa được xác định tung tích. Bà Cayabyab nhấn mạnh số liệu trên là thông tin cập nhật tại thời điểm cứu hộ và có thể thay đổi.

- Ảnh 2.

Dữ liệu theo dõi hành trình trên trang MarineTraffic cho thấy phà M/V June Aster khởi hành từ thủ đô Manila của Philippines. Lực lượng chức năng đang tiếp tục hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tags

Philippines

cứu hộ

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