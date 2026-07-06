Phiến quân Mali đã tiến hành một loạt cuộc tấn công phối hợp nhằm vào các vị trí của quân đội quốc gia và

Thông tin về cuộc tấn công được xác nhận bởi nhà phân tích Majakovsk - người đã cập nhật bản đồ chiến trường.

Theo ghi nhận, các cuộc tấn công diễn ra vào ngày 4/7 và bao trùm một phần lớn lãnh thổ Mali, gồm cả khu vực phía Đông thủ đô Bamako.

Chỉ huy của chính quyền quân sự nói thêm, giao tranh diễn ra từ các thành phố phía Bắc Anefis, Agelhok và Gao đến Sevare ở miền Trung đất nước và Keniorobi ở phía Nam.

Người phát ngôn của Mặt trận Giải phóng Azawad (FLA), một tổ chức nổi dậy gồm người Tuareg, đã xác nhận về sự tham gia của nhóm này trong các cuộc tấn công.

Đồng thời chi nhánh khu vực của Al-Qaeda có tên Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), cũng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Trong tuyên bố của mình, nhóm này khẳng định đã tập kích và chiếm giữ ít nhất 7 vị trí do quân đội và các lực lượng thân chính phủ khác nắm giữ.

Về phía mình, quân đội chính quyền quân sự tuyên bố tất cả các cuộc tấn công đã bị đẩy lùi và tình hình "hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát". Theo số liệu của họ, 20 "phần tử khủng bố" đã bị tiêu diệt ở Sevare và 6 đối tượng khác ở Gao.

Báo cáo cũng ghi nhận 1 chiến binh ủng hộ chính phủ đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong cuộc giao tranh ở Cao.

Khu vực giao tranh giữa phiến quân và quân chính phủ được Quân đoàn châu Phi của Nga yểm trợ.

Một quan chức địa phương ở Cao nói rằng đã có tiếng súng và tiếng tên lửa bắn xung quanh doanh trại quân sự từ trước bình minh, nhưng ông không cho biết ai đứng sau các vụ tấn công.

Người phát ngôn của FLA - ông Mohamed Elmaoulud Ramadan cho biết các chiến binh của nhóm đã tiến vào thị trấn Anefis ở vùng Kidal phía Đông Bắc.

Một số đơn vị của Quân đội Mali và Quân đoàn châu Phi của Nga đã được triển khai đến khu vực này hồi tháng 4, khi họ bị buộc phải rút khỏi thành phố Kidal có vị trí chiến lược quan trọng.

Phiến quân đã tấn công nhà tù ở Keniorob, nơi giam giữ các tù nhân chính trị. Tuy nhiên, vụ tập kích đã bị lực lượng chính quyền quân sự đẩy lùi.

Trước đó vào đầu tháng 6, xuất hiện thông tin cho biết các chiến binh thánh chiến của tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã tấn công binh sĩ Quân đoàn châu Phi của Nga và chính quyền quân sự Mali tại căn cứ không quân Mopti bằng máy bay không người lái ném bom.