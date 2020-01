Phiên bản tiêm kích Su-30 xuất khẩu mạnh nhất gặp nạn, thiệt hại nghiêm trọng

Có thể kể ra đây ví dụ như hệ thống hiển thị trong buồng lái, gồm màn hình HUD do Thales Pháp và Elbit Israel sản xuất; hệ thống dẫn đường phức hợp do SAGEM Pháp cung cấp; hệ thống gây nhiễu do công ty IAI Israel phát triển... Thật đáng tiếc khi tài nạn trên xảy ra với chiến đấu cơ này.