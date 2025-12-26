Theo chuyên gia quân sự và cựu Thuyền trưởng cấp một (Đại tá hải quân) - ông Vasily Dandykin, trong suốt 4 năm thực hiện Chiến dịch Quân sự Đặc biệt (SVO), vũ khí của Nga đã trải qua quá trình hiện đại hóa đáng kể. Vị chuyên gia đã thảo luận về những thay đổi này trong cuộc trò chuyện với Lenta.ru.

"Trong 4 năm qua, vũ khí chắc chắn đã được cải tiến, điều đó là không thể phủ nhận, và nội dung nâng cấp bao gồm cả tầm bắn của chúng, dựa trên dữ liệu từ tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander".

"Tôi thậm chí sẽ không đề cập đến máy bay không người lái. Bởi vì ở đây, tải trọng, tốc độ, khả năng cơ động và mọi thứ khác đều đã được cải thiện. Đối phương chắc chắn cảm nhận được những thay đổi này", ông Dandykin nói.

Chuyên gia quân sự cho biết thêm rằng tên lửa siêu thanh Kinzhal và Zircon đã chứng minh được hiệu quả của nó ngay từ phiên bản ban đầu.

"Rất có thể một phiên bản phóng từ mặt đất của tên lửa Zircon sẽ sớm xuất hiện. Tuy nhiên nó vẫn là một tên lửa phóng từ biển. Đối phương không có cơ hội bắn hạ nó từ vị trí đó," chuyên gia kết luận.

Tên lửa hành trình siêu thanh Zircon sẽ sớm có phiên bản mặt đất?

Trước đó, Quân đội Nga đã đáp trả các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine bằng một cuộc trả đũa quy mô lớn sử dụng các loại vũ khí chính xác tầm xa, bao gồm tên lửa siêu thanh Kinzhal và máy bay không người lái cảm tử.

Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố với giới truyền thông về điều này trong cuộc họp báo thường nhật về tình hình tại khu vực diễn ra giao tranh.

Theo thông báo, Quân đội Nga đã nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine và những cơ sở năng lượng hỗ trợ hoạt động của mục tiêu kể trên.