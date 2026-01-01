Theo xác nhận của Quân đội Mỹ, các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Chiến đấu Stryker số 2 đã tiến hành một tuần diễn tập bắn đạn thật cả ngày lẫn đêm tại Trung tâm Huấn luyện Yakima, Washington, họ sử dụng một xe Stryker thử nghiệm được trang bị pháo tự động 30 mm.

Sự kiện trên được tổ chức trong môi trường hoạt động thực tế, tập trung vào việc đánh giá khả năng bắn đạn thật với hệ thống vũ khí 30 mm gắn trên xe Stryker, đồng thời tích hợp các công cụ chỉ huy và kiểm soát kỹ thuật số.

Kíp lái đã sử dụng kết nối Mạng lưới tác chiến và Hệ thống huấn luyện tầm bắn kỹ thuật số, trong đó cảm biến bên trong xe có tác dụng theo dõi, ghi lại và đánh giá hiệu suất trong các lượt tấn công và phòng thủ.

“Chúng tôi chỉ là lữ đoàn bộ binh thứ hai được huấn luyện với hệ thống vũ khí 30 mm gắn trên xe Stryker”, Đại úy Jarid Prahl - trợ lý sĩ quan tác chiến của Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 3 Bộ binh Hoa Kỳ cho biết.

“Vì vậy, việc được tham gia vào giai đoạn đầu của các sáng kiến hiện đại hóa cho Quân đội sẽ giúp nâng cao sức mạnh và thay đổi cách chúng ta chiến đấu trong tương lai, đây cũng là một điều đặc biệt”.

Cuộc diễn tập bắn đạn thật do Trung úy Derrick Eng thuộc Lục quân Hoa Kỳ chỉ huy, ông giữ vai trò sĩ quan phụ trách trường bắn. Eng giám sát việc di chuyển phương tiện, phân bổ hệ thống kỹ thuật số và liên lạc để đảm bảo các kíp lái tận dụng tối đa nền tảng thử nghiệm và các công nghệ hỗ trợ đi kèm.

“Đây là một hệ thống phức tạp đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ. Việc chứng kiến các kíp lái đủ điều kiện và thích nghi với một nền tảng vũ khí hoàn toàn mới trong khi tích hợp các công cụ kỹ thuật số cho thấy họ có thể học hỏi và thành công nhanh chóng như thế nào khi được cung cấp nguồn lực phù hợp”, Trung úy Eng nói.

Thiết giáp Stryker được trang bị module chiến đấu mới với pháo 30 mm.

Theo ghi nhận, hệ thống pháo 30 mm đặt ra những yêu cầu bổ sung so với hệ thống vũ khí Stryker thế hệ cũ. Các kíp lái phải tích hợp cảm biến, hệ thống quang học tiên tiến và phần mềm điều khiển hỏa lực trong khi vẫn duy trì nhận thức tình huống bên trong xe.

Trong cuộc diễn tập bắn đạn thật, trưởng xe cùng với xạ thủ dựa vào màn hình kỹ thuật số và phản hồi thời gian thực để theo dõi mục tiêu, điều chỉnh hỏa lực có tính đến địa hình và chuyển động.

Kết nối mạng vận hành cho phép dữ liệu chia sẻ giữa các phương tiện và cơ sở hạ tầng trường bắn, cung cấp cho kíp lái quyền truy cập tức thời vào thông tin hiệu suất mà không làm gián đoạn quá trình thực thi.

Hệ thống huấn luyện trường bắn kỹ thuật số ghi lại các cuộc giao chiến bằng vũ khí, vị trí phương tiện và thời gian trên mỗi làn đường, cho phép các nhóm xem lại dữ liệu giữa những lần lặp lại thay vì phải chờ đến khi kết thúc cuộc tập trận.

“Hệ thống này mang đến mức độ phức tạp và khả năng mà chúng tôi chưa từng có trước đây”, Binh nhì Nicolas Taylor, thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 3 Bộ binh cho biết.

“Bạn cảm nhận được một loại adrenaline khác khi vận hành nó vì bạn đang học một điều hoàn toàn mới. Khẩu pháo 30 mm mang lại rất nhiều lựa chọn - từ đạn nổ trên không đến đạn nổ mạnh - và với quá trình huấn luyện mà chúng tôi đang được nhận, bạn thực sự thấy được hệ thống này hiệu quả và hữu ích đến mức nào”.

Trung úy Catherine Ortiz - chỉ huy trung đội của Taylor, đã quan sát buổi huấn luyện và khen ngợi sự thể hiện của kíp lái trong suốt cuộc diễn tập bắn đạn thật.

“Họ đã nỗ lực học cách sử dụng những chiếc xe mới này và thời gian cũng như sự tận tâm của họ đã được đền đáp”, Trung úy Ortiz nói.

“Chứng kiến các kíp lái vượt qua mệt mỏi, thích nghi với chiếc Stryker mới và vẫn thể hiện khả năng cao là điều chúng ta mong muốn từ một đội hình bộ binh. Tôi tự hào về từng người trong số họ và tôi biết họ sẽ tiếp tục xuất sắc”.