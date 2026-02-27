Súng tiểu liên PPK-20 cỡ 9mm, do Tập đoàn Kalashnikov Concern (KC) sản xuất đã chính thức được Bộ Nội vụ Nga chấp thuận. Quyết định nói trên đã được thông qua bằng một sắc lệnh của Chính phủ Nga.

PPK-20 đang được sản xuất hàng loạt cho Cơ quan An ninh quốc gia và cũng được xuất khẩu. Đại diện KC cho biết sản lượng của họ đối với vũ khí này vẫn duy trì ở mức cao trong năm 2024, và các hợp đồng của chính phủ cho năm 2025 đã được hoàn thành đúng tiến độ. Theo công ty, nhu cầu đối với mẫu súng này vẫn rất lớn cả trong nước và quốc tế.

Công ty nhấn mạnh rằng việc hiện đại hóa súng tiểu liên dựa trên kinh nghiệm tác chiến, bao gồm cả trong Chiến dịch quân sự đặc biệt. Kết quả là một số đặc điểm chiến thuật, kỹ thuật và công thái học đã được cải thiện.

Hơn nữa, lựa chọn đạn dược cũng được mở rộng. Loại đạn chính của PPK-20 là đạn xuyên giáp xung lực cao 7N21, nhưng vũ khí này cũng tương thích với hầu hết các loại đạn 9x19mm khác, cả của Nga và nước ngoài.

PPK-20 được ra mắt vào năm 2020 như một sản phẩm đầy triển vọng, lấp đầy khoảng trống của một khẩu súng tiểu liên nhỏ gọn trong dòng vũ khí cầm tay hiện đại. Nhà phát triển định vị nó là một hệ thống công nghệ tiên tiến với thiết kế công thái học thống nhất với súng trường tấn công AK-12.

Việc Bộ Nội vụ Nga đưa súng tiểu liên PPK-20 vào sử dụng cho thấy xu hướng tiêu chuẩn hóa và hiện đại hóa kho vũ khí của lực lượng thực thi pháp luật. Súng tiểu liên nhỏ gọn vẫn được ưa chuộng nhờ sự kết hợp giữa tính cơ động, hỏa lực đủ mạnh và khả năng sử dụng đạn dành cho súng ngắn thông dụng.

Súng tiểu liên PPK-20 đã trải qua thay đổi đáng kể về thiết kế.

Cần nhấn mạnh, khẩu PPK-20 là sự phát triển tiếp theo của mẫu Vityaz-SN, vốn dựa trên súng tiểu liên Bizon do Viktor Kalashnikov phát triển.

So với các phiên bản tiền nhiệm, PPK-20 có báng dạng ống lồng nhỏ gọn làm bằng polymer chịu va đập, cần chọn chế độ bắn hai bên được cải tiến, tay cầm thoải mái hơn và có thể tích hợp thiết bị giảm thanh tháo lắp nhanh để tăng tính bí mật. Chiều dài khi thu gọn của khẩu súng chỉ là 47,5cm.