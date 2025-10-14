Theo ghi chú trong ấn phẩm Hartpunkt, cuộc trình diễn pháo tự hành tại AUSA - thường được gọi là triển lãm "nội bộ" của Quân đội Hoa Kỳ, cho thấy KNDS đang xem xét RCH bánh xích như một phương án thay thế tiềm năng cho M109A7 lỗi thời trong biên chế Lục quân Mỹ.

RCH 155 TRACKED kết hợp hỏa lực và tầm bắn của module pháo binh điều khiển từ xa (AGM) tự động lấy từ pháo tự hành RCH 155 với khả năng bảo vệ và di chuyển trên mọi địa hình của phiên bản xe xích mới thuộc nền tảng Boxer.

Theo KNDS, tháp pháo AGM không người lái với hệ thống cỡ nòng 155 mm/52 cung cấp khả năng dẫn đường 360° ở mọi góc nâng bằng cách sử dụng tối đa 6 liều thuốc phóng module và không cần hỗ trợ bên ngoài.

Giới thiệu pháo tự hành bánh xích RCH 155 TRACKED thế hệ mới.

Công ty lưu ý: "Với phương pháp tiếp cận theo module, RCH 155 TRACKED là hệ thống pháo binh nhẹ, linh hoạt và tầm xa cho mọi tình huống liên quan đến nhu cầu di chuyển bằng xe xích, mang lại cho kíp lái mức độ bảo vệ rất cao".

Khung gầm xe bánh xích có trọng lượng tối đa khoảng 45 tấn và cho phép lắp đặt các module chiến đấu nặng tới 17 tấn (trên bệ bánh lốp chỉ chịu được tháp pháo nặng 12 tấn).

Phương tiện sử dụng động cơ diesel MTU với hộp số Renk HSWL-256, công suất lên đến 900 kW, tốc độ đường trường tối đa 70 km/h. Công suất riêng ở mức ~20 - 25 kW/tấn, tầm hoạt động - lên đến 500 km.

Trái tim của hệ thống là tháp pháo AGM hoàn toàn tự động với pháo 155 mm/L52 của Rheinmetall, tương tự như loại được sử dụng trên phiên bản xe bánh lốp của RCH 155 và pháo tự hành Panzerhaubitze 2000.

Tốc độ bắn tối đa hơn 8 phát/phút, hệ thống nạp đạn và liều thuốc phóng dạng module hoàn toàn tự động. Ngòi nổ được lập trình cảm ứng trong quá trình nạp đạn, đạn dược bao gồm tối đa 30 viên sẵn sàng bắn và 144 liều thuốc phóng dạng module.

RCH đặt trên khung gầm pháo phản lực phóng loạt MARS.

Đây không phải là nỗ lực đầu tiên lắp đặt module chiến đấu AGM trên khung gầm bánh xích. Trước đó, song song với phiên bản bánh lốp của RCH 155, một phiên bản pháo tự hành đã được đề xuất, dựa trên khung gầm cải tiến từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt MARS. Tuy nhiên phiên bản này chưa bao giờ được đưa vào sản xuất.

Ngoài ra, còn có pháo tự hành NEMESIS, đó là một module chiến đấu AGM được lắp trên khung gầm xe chiến đấu bộ binh ASCOD của Tây Ban Nha. Tổng cộng, Lực lượng Vũ trang Tây Ban Nha có kế hoạch mua 128 pháo tự hành loại này.