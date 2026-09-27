Phích cắm điện bị lỏng nên làm gì đầu tiên?

Một dấu hiệu rất nhỏ ở ổ điện nhưng nhiều gia đình vẫn thường bỏ qua.

Phích cắm điện vốn là thứ mọi người sử dụng hàng ngày nên một thay đổi nhỏ đôi khi rất dễ bị bỏ qua. Cắm quạt vào thấy hơi lỏng, sạc điện thoại phải chỉnh một chút mới vào điện, hay phích của nồi cơm chỉ cần chạm nhẹ đã xê dịch… nhiều gia đình vẫn tiếp tục sử dụng vì thiết bị chưa hỏng. Thế nhưng, phích cắm lỏng không đơn thuần là chuyện bất tiện. Khi phần chân phích và tiếp điểm bên trong ổ cắm không còn tiếp xúc chắc chắn, vị trí kết nối có thể phát sinh nhiệt, thậm chí hồ quang điện trong một số trường hợp. Các khuyến cáo an toàn điện cũng lưu ý rằng phích cắm dễ tuột khỏi ổ là dấu hiệu kết nối có thể bị lỏng và có nguy cơ quá nhiệt.

Vậy nếu gặp tình trạng này trong nhà, nên xử lý thế nào?

Việc đầu tiên: Ngừng sử dụng ổ cắm hoặc phích cắm đang bị lỏng

Đừng thấy thiết bị vẫn chạy mà cố dùng thêm vài hôm. Nếu phích cắm không còn nằm chắc trong ổ, dễ xê dịch hoặc chỉ cần động vào dây đã mất điện, trước tiên hãy tắt thiết bị và rút phích ra an toàn. Khi rút, nên cầm vào thân phích thay vì kéo trực tiếp dây điện.

Đặc biệt, nếu ổ hoặc phích đang nóng bất thường, có mùi khét, tiếng lẹt xẹt, tia lửa, vết cháy xém hoặc nhựa có dấu hiệu biến dạng, không nên tiếp tục thử đi thử lại. Hãy ngừng sử dụng vị trí đó và để người có chuyên môn kiểm tra. Ổ cắm nóng bất thường hoặc kết nối lỏng có thể là dấu hiệu của tình trạng điện không an toàn. Sau khi đã ngừng sử dụng, mọi người mới nên tìm xem vấn đề nằm ở phích cắm hay ổ cắm.

Thử một thiết bị khác để xác định bên nào bị lỏng

Có một cách kiểm tra khá đơn giản. Sau khi bảo đảm ổ không có các dấu hiệu bất thường như nóng, cháy xém hay hư hỏng, có thể thử bằng một vài phích cắm khác còn tốt và đúng loại. Nếu những phích khác đều cắm chắc, trong khi chỉ một phích cụ thể bị lỏng, vấn đề có thể nằm ở chính phích hoặc dây nguồn của thiết bị đó. Ngược lại, nếu nhiều phích cắm khác nhau đều dễ dàng tuột hoặc lắc lư trong cùng một ổ, khả năng cao ổ cắm đã bị mòn hoặc hư hỏng và cần được thay thế.

Đừng bẻ hai chân phích ra ngoài để cắm cho chặt

Đây là cách xử lý tạm mà nhiều người rất dễ nghĩ tới: thấy phích lỏng thì bẻ hai chân kim loại rộng ra một chút để khi cắm vào ổ sẽ chặt hơn.

Không nên làm như vậy.

Các khuyến cáo an toàn điện cảnh báo không nên bẻ chân phích để khắc phục tình trạng lỏng vì cách này có thể khiến vấn đề quá nhiệt trở nên nghiêm trọng hơn về sau. Nếu bản thân phích đã mòn, biến dạng hoặc hư hỏng, giải pháp phù hợp là sửa chữa hoặc thay thế đúng cách chứ không phải tự uốn chân phích. Tương tự, cũng không nên chèn giấy, nhựa hay bất kỳ vật gì vào khe ổ điện để giữ phích cho chặt. Những cách làm tạm như vậy không giải quyết được nguyên nhân của tiếp xúc lỏng.

Nếu ổ cắm đã lỏng, nên thay thay vì cố dùng

Ổ điện cũng có tuổi thọ và có thể bị mòn sau thời gian dài cắm - rút, đặc biệt ở những vị trí được sử dụng thường xuyên. Một dấu hiệu khá rõ là trước đây phích cắm nằm chắc nhưng càng về sau càng dễ tuột. Nếu thử nhiều phích khác nhau mà tình trạng vẫn giống nhau, gia đình nên ngừng sử dụng ổ đó và nhờ người có chuyên môn kiểm tra, thay thế nếu cần. Không nên tự tháo ổ điện nếu không có kiến thức và kỹ năng về điện. Phần dây phía sau ổ vẫn có thể mang điện nếu nguồn chưa được cô lập đúng cách.

Có 4 dấu hiệu thì không nên chờ thêm

Phích cắm hơi lỏng đã đáng để kiểm tra, nhưng nếu đi kèm những dấu hiệu dưới đây thì càng không nên tiếp tục sử dụng:

- Ổ cắm hoặc phích cắm nóng bất thường.

- Có mùi khét hoặc nhựa đổi màu, cháy xém.

- Xuất hiện tiếng lẹt xẹt, tia lửa bất thường.

- Thiết bị lúc có điện lúc mất điện khi chạm hoặc lay nhẹ phích.

Những biểu hiện này có thể liên quan đến kết nối điện không tốt, hư hỏng ổ cắm hoặc dây dẫn. Với trường hợp ổ cắm hoạt động bất thường hoặc nóng lên, gia đình nên ngừng sử dụng cho tới khi được kiểm tra.

Đừng đợi đến khi phích không thể cắm được nữa

Một chiếc phích vẫn truyền điện không có nghĩa điểm tiếp xúc đang ở tình trạng tốt. Nếu phích cắm đã lỏng đến mức dễ tuột hoặc phải xoay, kê, giữ bằng tay mới có điện, gia đình nên xử lý sớm. Việc đầu tiên vẫn rất đơn giản: ngừng sử dụng điểm cắm đang lỏng. Sau đó mới xác định vấn đề nằm ở phích hay ổ điện để sửa hoặc thay đúng bộ phận. Với điện trong nhà, một kết nối chắc chắn và đúng kỹ thuật quan trọng hơn nhiều so với việc cố giữ cho thiết bị dùng thêm được vài hôm.