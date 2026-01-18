Phía Touliver lên tiếng nóng thông tin ly hôn Tóc Tiên vì có người thứ 3

Sau 10 năm bên nhau, Tóc Tiên và Touliver thông báo chấm dứt hành trình làm vợ chồng để trở về làm bạn bè, đồng nghiệp. Trong tâm thư, Tóc Tiên liên tục khẳng định cả hai kết thúc văn minh, tôn trọng đối phương chứ không vì bất kì yếu tố tác động từ bên ngoài nào. Thế nhưng, sau khi Tóc Tiên và Touliver xác nhận kết thúc, trên MXH bắt đầu rộ những tin đồn tiêu cực.

Trong số đó, Touliver vướng nghi vấn có người thứ 3 khi trên MXH xuất hiện bình luận cho biết bắt gặp anh và một cô gái cũng hoạt động showbiz cùng nhau đi Pháp.

Trước những lời đồn đoán đời tư, liên hệ với phía SpaceSpeakers Label (SSL) - công ty đại diện của Touliver, chúng tôi đã nhận được phản hồi. Cụ thể, về thông tin nghệ sĩ Touliver và người thứ 3 đang lan truyền, phía công ty phủ nhận tin đồn trên: "Thông tin trên hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghệ sĩ và chúng tôi đang có biện pháp xử lý pháp lý đối với những tài khoản lan truyền thông tin sai lệch về vấn đề này".

Phía Touliver phủ nhận ly hôn vì người thứ 3 (FBNV)

Tóc Tiên và Touliver đã vướng nghi vấn rạn nứt từ nửa năm qua nhưng cả hai không lên tiếng. Khi xác nhận đã ly hôn, Tóc Tiên cho biết thời gian giữ im lặng là lúc cả hai cho nhau khoảng lặng để soi xét bản thân trước khi đưa ra quyết định chính thức. Sau 10 năm gắn bó, cả hai dừng lại trong êm đẹp, tôn trọng đối phương. Nữ ca sĩ nói về lý do ly hôn: "Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh, thấu hiểu, tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

Riêng về Touliver, Tóc Tiên cho biết sự nghiệp của cô có dấu ấn đậm nét của chồng cũ, vì thế cô hết tôn trọng và biết ơn thời gian cả hai gắn bó. Trong bức tâm thư thông báo, Tóc Tiên cũng nhắn đến chồng: "Em muốn gửi lời chân thành nhất đến anh- người đồng hành 10 năm của em: Cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm qua. Không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình".

Với câu chuyện của Tóc Tiên và Touliver, có lẽ điều cần làm lúc này là tôn trọng quyết định của người trong cuộc. Ly hôn vốn đã không dễ dàng, nên việc bàn tán, mỉa mai hay suy diễn thêm chỉ khiến cuộc sống riêng của cả hai bị ảnh hưởng. Thay vì soi mói, khán giả nên chọn cách tôn trọng sự văn minh mà Tóc Tiên và Touliver dành cho nhau khi khép lại một chặng đường đã qua.