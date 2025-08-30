Phía rapper Negav xin lỗi và đính chính sau khi Cục An ninh mạng mời lên làm việc

Chiều 30/8, trên Fanpage, Công ty Luật TNHH PN Legal - đơn vị đại diện pháp lý của rapper Negav - đã đăng tải thông báo đính chính liên quan đến văn bản số 1 gây xôn xao dư luận vào ngày 21/8.

Trong văn bản đính chính, công ty luật đại diện pháp lý của Negav xác nhận vào ngày 25/8 đã làm việc và giải trình với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05). Sau buổi làm việc, phía công ty cho biết đã thu hồi văn bản số 1.

Nội dung đính chính từ phía công ty luật đại diện pháp lý của Negav: Thứ nhất, một số nội dung trích dẫn trong Thông báo số 01/2025/TB-PNL có thể gây hiểu nhầm về kết luận của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Do đó, PN Legal chân thành gửi lời xin lỗi đến Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05), đồng thời xin cảm ơn Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05) đã hướng dẫn, nhắc nhở và tạo điều kiện để PN Legal thực hiện điều chỉnh theo đúng quy định. Thứ hai, PN Legal tiếp tục là bên đại diện theo ủy quyền hợp pháp của ông Đặng Thành An, căn cứ Hợp Đồng Ủy Quyền ngày 21/08/2025; phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Đặng Thành An theo quy định pháp luật hiện hành, nhất là trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật.

Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001, hoạt động nghệ thuật với vai trò rapper. Trước khi có nghệ danh Negav, Đặng Thành An từng lấy tên "Oggy" - một nhân vật trong phim hoạt hình. Sau chương trình thực tế Hành Trình Rực Rỡ, Anh Trai Say Hi, Negav được nhiều khán giả dành sự quan tâm. Tuy nhiên vì một sự cố vạ miệng ở concert Anh Trai Say Hi hồi tháng 9/2024, kéo theo đó là hàng loạt những phát ngôn không phù hợp trong quá khứ, khiến hình ảnh và tên tuổi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngày 18/8, mạng xã hội bất ngờ bùng nổ những bài viết tranh cãi về việc Negav làm khách mời đặc biệt tại sự kiện của một nhãn hàng sản phẩm dành cho phụ nữ. Sau 2 ngày im lặng, Negav bất ngờ đăng lại một câu quote về Threads của mình với nội dung: "Thổi tắt nến của người khác không làm bạn sáng hơn". Không lên tiếng trực tiếp mà lại có động thái khó hiểu, Negav lần nữa thổi bùng tranh cãi khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Đến ngày 21/8, mạng xã hội lan truyền văn bản của một công ty luật đại diện pháp lý của rapper Negav với một số nội dung gây xôn xao. Tối cùng ngày, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đã ra thông báo mời làm việc tổ chức và cá nhân liên quan để xác minh vụ việc.