Phi hành gia Nga gửi lời chào Việt Nam từ trạm vũ trụ, sống lại ký ức lịch sử

Tại Lễ khai mạc trưng bày "Chuyến bay Liên hợp 37 - Biểu tượng hợp tác vũ trụ Việt Nam - Liên bang Nga", những trang sử vàng về khát vọng chinh phục không gian của hai dân tộc một lần nữa được tái hiện. Sự kiện là dấu mốc kỷ niệm 65 năm chuyến bay vào vũ trụ do Yuri Gagarin và phi hành đoàn thực hiện (12/4/1961), sứ mệnh chung Xô-Việt trên tàu “Soyuz-37” (1980) và nhấn mạnh sự hợp tác Việt - Nga trong lĩnh vực không gian.

Nhân sự kiện, các phi hành gia Nga cũng gửi lời chào Việt Nam từ Trạm Vũ trụ quốc tế.

Triển lãm là thành quả phối hợp giữa Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam, Đại sứ quán Liên bang Nga, Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga và các bảo tàng chuyên ngành. Điểm nhấn của sự kiện là việc ra mắt ấn phẩm tư liệu: "Việt Nam - Liên Xô: Giai đoạn đấu tranh vì hòa bình của Việt Nam - Hội nghị Paris". Đây là công trình tập hợp nhiều tài liệu giải mật lần đầu được công bố, khẳng định vai trò của ngành lưu trữ trong việc "bảo tồn ký ức" và biến các di sản tư liệu thành nguồn lực thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Cao Huy nhấn mạnh rằng việc phát huy giá trị tài liệu lưu trữ gắn liền với các sự kiện lịch sử là cách hiệu quả nhất để giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau. Ông đánh giá cao vai trò của ngành Lưu trữ trong việc củng cố tin cậy chính trị và làm phong phú thêm các kênh hợp tác khoa học - công nghệ.

Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko khẳng định không gian vũ trụ là lĩnh vực đặc biệt gắn kết các dân tộc, là cây cầu nối quá khứ với tương lai. Các đại biểu cũng nhắc lại rằng quan hệ Việt-Nga đã trải qua "thử thách của thời gian", nơi hai dân tộc luôn "sát cánh" bên nhau từ những ngày chiến tranh gian khổ cho đến công cuộc xây dựng hòa bình ngày nay.

Ông Phạm Tuân huấn luyện trước chuyến bay cùng phi hành đoàn Soyuz-37.

Chuyến bay Liên hợp 37 và những dấu mốc đặc biệt

Chuyến bay liên hợp Soyuz-37 (Liên hợp 37) xuất phát vào đêm 23/7/1980 (giờ Moskva) và rạng sáng ngày 24/7/1980 (giờ Hà Nội), hành trình kéo dài tổng cộng 8 ngày. Đây là sứ mệnh nằm trong Chương trình "Intercosmos" (Hợp tác vũ trụ quốc tế).

Chuyến bay là cột mốc lịch sử, biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị, sự tin cậy chính trị và hợp tác khoa học giữa Việt Nam và Liên Xô (nay là Liên bang Nga). Theo Sputnik, trên chuyến bay, các phi hành gia thực hiện hàng loạt chương trình nghiên cứu, đặc biệt là việc chụp ảnh lãnh thổ và vùng biển Việt Nam từ vũ trụ. Chính những dữ liệu này được cho là góp phần phục vụ đắc lực cho khảo sát ngành lâm nghiệp, ngư nghiệp, địa chất và việc xây dựng các công trình trọng điểm tại Việt Nam như Thủy điện Hòa Bình, Trị An và liên doanh Vietsovpetro.

Trung tướng Phạm Tuân phát biểu tại lễ khai mạc.

Đặc biệt, các tài liệu ảnh vũ trụ này vẫn còn nguyên giá trị thực tế đối với các nhà thiết kế nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận và công tác thăm dò tài nguyên địa chất.

Chỉ huy chuyến bay là ông Victor Gorbatko, nhà du hành vũ trụ hai lần được tôn vinh là Anh hùng Liên Xô. Trong khi đó, ông Phạm Tuân giữ vai trò là phi công nghiên cứu. Ông đã nỗ lực vượt qua những trở ngại lớn về thể lực và quá trình đào tạo khắc khắt khe để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hành trình của Trung tướng Phạm Tuân là một bản anh hùng ca về ý chí và sự bền bỉ. It ai biết rằng người phi công vũ trụ đầu tiên của Việt Nam từng bị từ chối trong những ngày đầu do sức khỏe kém. Tuy nhiên, bằng lòng quyết tâm sắt đá, ông trở thành một phi công tiêm kích xuất sắc, trực tiếp bắn rơi "pháo đài bay" B-52 trước khi được chọn vào đội ngũ phi hành gia.

Triển lãm được trưng bày tại Hà Nội.

Tại Trung tâm Đào tạo vũ trụ Gagarin (Moskva), ông Phạm Tuân, cùng với Chỉ huy trưởng Viktor Gorbatko, trải qua chương trình huấn luyện khắc nghiệt. Ông từng ví lộ trình đào tạo này giống như đường cong của "tượng đài Người chinh phục không gian" tại Moskva: ban đầu thoai thoải rồi nhanh chóng vươn lên dựng đứng, đưa con người vút cao giữa bầu trời.

Từ một người lính bảo vệ bầu trời, ông đã chuyển mình thực hiện sứ mệnh hòa bình, khẳng định trí tuệ Việt Nam trên bản đồ khoa học vũ trụ thế giới.

Lịch sử thường chứa đựng những sự giao thoa đặc biệt, làm đậm nét thêm tính biểu tượng của quan hệ ngoại giao Việt - Nga. Theo Sputnik, ngày 24/7/1980 - tàu Soyuz-37 rời bệ phóng, trùng hợp với ngày 24/7/1965 - ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam; trong khi ngày 31/7/1980 -khi phi hành đoàn trở về Trái đất - là ngày kỷ niệm thành lập Hội hữu nghị Việt - Nga (tiền thân là Hội Liên Xô - Việt Nam).