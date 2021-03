“Phi công trẻ” tiếp cận phụ nữ đơn thân rủ đi “tâm sự” để cướp tài sản

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc - Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp cùng công an xã Khánh Hợp bắt giữ Trần Văn Cường (SN 1992, trú tại thị xã Cửa Lò về hành vi "Cướp giật tài sản".



Trước đó, Công an huyện Nghi Lộc nhận được thông tin, tại vùng giáp ranh giữa huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò có một nam thanh niên thường tiếp cận làm quen với các phụ nữ lớn tuổi, lỡ đường tình duyên rồi sau đó rủ đi chơi và cướp giật tài sản của họ.

Lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án, phối hợp Công an các xã liên quan đấu tranh, bắt giữ đối tượng này.