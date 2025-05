"Phi công trẻ" sử dụng hình ảnh nhạy cảm để "tống tiền" bạn gái

Tối 13-5, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Ngô Văn Nguyên (SN 1993, trú tại thôn Ích Phú, xã Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 40 ngày 16-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng bắt quả tang Ngô Văn Nguyên đang có hành vi cưỡng đoạt 8 triệu đồng của chị L.T.H. (trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Tại cơ quan điều tra, Ngô Văn Nguyên khai nhận từ khoảng tháng 3-2025, Nguyên sử dụng tài khoản Facebook để làm quen với chị H.. Đến ngày 9-4, Nguyên hẹn gặp chị H. tại quán cà phê trên đường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, rồi cùng nhau đi nhà nghỉ.

Lợi dụng việc này, Nguyên đã sử dụng điện thoại di động chụp các hình ảnh nhạy cảm của chị H.. Sau đó, Nguyên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị H. để ăn tiêu cá nhân nên đã gửi các hình ảnh này cho chị H..

Nguyên nhiều lần yêu cầu chị H. phải chuyển tiền cho Nguyên, nếu sẽ bị đưa các hình ảnh này này lên mạng xã hội và gửi cho người thân, bạn bè của chị H.. Do lo sợ từ ngày 9-4 đến ngày 2-4, chị H đã nhiều lần chuyển khoản cho Nguyên với tổng số tiền là 7 triệu đồng.

Đến ngày 16-4, Nguyên lại yêu cầu chị H. phải chuyển tiền. Chị H. đồng ý và hẹn Nguyên đến quán cà phê để giao tiền. Khi Nguyên đang nhận 8 triệu đồng từ chị H. thì bị lực lượng công an bắt quả tang cùng vật chứng.

Công an bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Phong và 3 bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Minh Hải.