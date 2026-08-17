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Phi công thử nghiệm Nga gọi Tu-160 là 'kiệt tác ngoài hành tinh'

Sao Đỏ
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Tốc độ siêu âm và cánh có thể điều chỉnh góc quét đã trở thành một phần của thiết kế vượt thời đại ứng dụng trên oanh tạc cơ Tu-160.

Máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160 đã nhận được một đánh giá khác thường về các giải pháp thiết kế của nó, điều mà đến nay vẫn khiến giới chuyên gia kinh ngạc.

Phi công thử nghiệm danh dự của Phòng thiết kế Tupolev - ông Anri Naskidyants, đã gọi Tu-160 là một trong hai máy bay nội địa có kiến trúc gần như "ngoài hành tinh".

"Ngành hàng không của chúng ta rất đáng tin cậy. Su-27, MiG-29 là những tiêm kích xuất sắc. Chiếc Tu-160 tuyệt đẹp là một kiệt tác. Có hai loại máy bay hoàn toàn xa lạ: Tu-144 và Tu-160", ông Naskidyants nhấn mạnh.

Theo ông Naskidyants, Tu-160 nổi bật so với các máy bay chiến đấu khác của Nga nhờ sự kết hợp các giải pháp kỹ thuật mà ngay cả nhiều thập kỷ sau vẫn được coi là độc đáo.

Nhận định trên chủ yếu đề cập đến tốc độ siêu âm và cánh có thể điều chỉnh góc quét - một thiết kế cho phép kết hợp hiệu suất cao trên các chế độ bay khác nhau.

Đồng thời Tu-160 không chỉ là một cỗ máy phức tạp về mặt kỹ thuật, mà còn là một phương tiện mang tên lửa chiến lược chủ động, được thiết kế cho các chuyến bay tầm xa và sử dụng vũ khí phóng từ trên không.

Ông Naskidyants còn đặc biệt nhấn mạnh đến máy bay ném bom động cơ cánh quạt Tu-95. Theo đánh giá của ông, loại oanh tạc này vẫn giữ nguyên tầm quan trọng nhờ sự kết hợp giữa độ tin cậy, tầm bay và khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Phi công này tin rằng không thể thay thế hoàn toàn Tu-95 bằng một loại máy bay tương tự.

Máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160 có thiết kế rất độc đáo.

Tu-160 là máy bay ném bom siêu âm đồng thời là phương tiện mang tên lửa lớn nhất từng được chế tạo trong lịch sử hàng không quân sự, có kết cấu cánh cụp cánh xòe rất độc đáo.

Chiều dài của nó là 54,1m, sải cánh khi mở rộng nhất là 55,7m, và trọng lượng cất cánh tối đa đạt 275 tấn.

Hệ thống động lực của máy bay gồm 4 động cơ NK-32 cho phép máy bay đạt tốc độ lên tới 2.200km/h. Tầm bay thực tế của nó vượt quá 12.000km, trần bay khoảng 16.000m, tải trọng chiến đấu đạt 45 tấn.

Theo 1.ru
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