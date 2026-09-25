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Phi công nói về tiêm kích Su-57 phiên bản thiết kế mới

Bạch Dương
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 Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã nhận được một lô máy bay chiến đấu Su-57 với thiết kế mới.

- Ảnh 1.

Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC) đã bàn giao một lô tiêm kích đa năng thế hệ thứ năm Su-57 với thiết kế mới cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS).

"Thiết kế kỹ thuật mới của máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ thứ năm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng các nhiệm vụ của chúng", một phi công lái Su-57 thuộc VKS cho biết.

Viên sĩ quan giấu tên lưu ý những khả năng tiên tiến được tích hợp vào hệ thống vũ khí của máy bay cho phép sử dụng các loại vũ khí không đối không thế hệ mới.

- Ảnh 2.

Tiêm kích Su-57 liên tục được cải tiến dựa trên thực tế chiến trường.

Như Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec đã lưu ý, các máy bay chiến đấu Su-57 sản xuất ngày nay khác với những chiếc đã được sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Đại diện Rostec nhấn mạnh rằng chiếc tiêm kích đang được phát triển và hiện đại hóa liên tục, một phần dựa trên kinh nghiệm chiến đấu sâu rộng của nó.

"Hệ thống máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ thứ năm là tiêm kích tốt nhất trong cùng phân khúc. Việc hoàn thành vô điều kiện đơn đặt hàng quốc phòng cấp nhà nước về việc cung cấp các chiến đấu cơ này và những máy bay chiến thuật khác là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Các chuyên gia của Rostec đang hợp tác với các công ty khác, liên tục cải tiến quy trình sản xuất để đảm bảo tốc độ sản xuất máy bay theo yêu cầu", thông cáo báo chí của Tập đoàn, dẫn lời Giám đốc điều hành UAC - ông Vadim Badekha.

Hiện chưa rõ những cải tiến nào trong thiết kế của tiêm kích Su-57 đã được Tập đoàn Rostec triển khai trong thực tế.

Theo RIA Novosti
Tags

Su-57

UAC

Rostec

Không quân Vũ trụ Nga

máy bay chiến đấu

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