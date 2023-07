Phi công ngủ gật ở độ cao 11.000 feet

Theo đó, chiều ngày 2/7/2020, trạm kiểm soát không lưu tại Australia đã mất liên lạc với máy bay Cessna 208B Caravan khi chiếc máy bay này đang ở độ cao 11.000 feet (khoảng 3352.8m). Được biết, chiếc máy bay Cessna 208B Caravan này đang trong hành trình bay từ Cairns đến Redcliffe, Australia.

Theo dự kiến, chiếc máy bay này sẽ hạ cánh xuống Sunshine Coast, Australia vào khoảng 17 giờ địa phương. Tuy nhiên, các kiểm soát viên không lưu đã nhận ra sự bất thường khi phát hiện chiếc chiếc máy bay Cessna 208B Caravan không có ý định đáp cánh xuống sân bay Sunshine Coast như dự kiến.

Ngay lập tức các kiểm soát viên không lưu đã tìm mọi cách để liên hệ với phi công nhưng không nhận được hồi đáp. Bất chấp mọi nỗ lực của trạm kiểm soát không lưu, chiếc máy bay Cessna 208B Caravan vẫn tiếp tục duy trì ở độ cao 11.000 feet và bay về hướng Tây Bắc.

Phi công ngủ quên khi đang bay cao 3000m, máy bay cứu hộ phải bay lên đánh thức. Ảnh: Internet

Khi chiếc máy bay này cách sân bay Sunshine Coast 53km, trạm kiểm soát không lưu đã phải yêu cầu phi công của máy bay cứu hộ Beechcraft B200 King Air tiếp cận chiếc Cessna 208B Caravan mất liên lạc xem chuyện gì đang diễn ra.



Lúc này, phi công của chiếc máy bay cứu hộ đã tiếp cận và cố gắng liên lạc với phi công của chiếc Cessna nhưng không nhận được phản hồi.

Không còn cách nào khác, phi công của máy bay Beechcraft B200 King Air thậm chí đã nghiêng cánh máy bay và liên tục tiếp cận chiếc Cessna 208B Caravan ở khoảng cách gần để kích hoạt hệ thống cảnh báo va chạm máy bay TCAS. Tuy nhiên, bất chấp tín hiệu cảnh báo nguy hiểm kêu liên tục, phi công của chiếc Cessna 208B Caravan vẫn không phản hồi.

Phải tới khi chiếc máy bay cách sân bay Sunshine Coast 111km, vào lúc 17 giờ 35 phút, sau 40 phút mất liên lạc phi công mới tỉnh dậy. Ngay sau đó, phi công đã thiết lập liên lạc lại với trạm kiểm soát không lưu và hạ cánh xuống sân bay Gold Coast theo chỉ dẫn. May mắn chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn và không có thảm hoạ nào xảy ra.

Nguyên nhân “đặc biệt” khiến phi công ngủ gật 40 phút

Sự việc hi hữu này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng, sau gần một năm điều tra. Tháng 5/2021, Cục An toàn Vận tải Hàng không (ATSB) Australia công bố kết quả điều tra cho biết, phi công điều khiển chiếc Cessna 208B Caravan đã vô tình chìm vào giấc ngủ sâu do mệt mỏi và tình trạng thiếu oxy.

Được biết, trước khi ngủ quên, chiếc Cessna 208B Caravan bay ở độ cao 10.000 feet. Tuy nhiên vì gặp điều kiện thời tiết xấu nên đã yêu cầu bay lên 11.000 feet. Chính sự thay đổi độ cao, cùng tình trạng cung cấp oxy trong buồng lái bị ngắt quãng, cộng thêm việc mệt mỏi do không ngủ đủ giấc vì phải bay liên tục đã khiến phi công ngủ gật khi đang lái máy bay.

Về phía phi công, anh này cũng thừa nhận bản thân đã bật máy sưởi trong khoảng 20 phút và tin rằng hơi ấm trong buồng lái đã khiến anh ngủ gật.

Sau sự cố, giám đốc Cục An toàn Vận tải Hàng không Australia (ATSB), ông Kerri Hughes đã một lần nữa nhấn mạnh và đưa cảnh báo cho các phi công phải đặc biệt chú ý tới sức khoẻ của mình. Bên cạnh đó, ông cũng nhắc nhở các hãng hàng không cần chú ý tới việc bồi dưỡng đầy đủ cho các phi công và đảm bảo phi công phải được nghỉ ngơi và có thể trạng tốt nhất trước khi điều khiển các chuyến bay.

Hai phi công của hãng hàng không ITA Airways đã ngủ gật khi đang trên chuyến bay có đến 250 hành khách. Ảnh minh hoạ

Trong lịch sử hàng không, cũng có không ít những sự cố tương tự. Theo báo Daily Star hôm 30/5/2022, các nhân viên kiểm soát không lưu đã không thể liên lạc với hai phi công của hãng hàng không ITA Airways trong khoảng 10 phút. Được biết hai phi công đã ngủ gật khi đang trên chuyến bay có đến 250 hành khách bay từ New York, Mỹ đến Rome, Ý.