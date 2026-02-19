Chiến đấu cơ F-16 trên đất Ukraine.

Moscow từ lâu đã cảnh báo rằng, các quốc gia phương Tây đang tiến gần hơn đến xung đột trực tiếp với Nga. Bản báo cáo, mà Kiev đã bác bỏ, cho biết, nhiệm vụ bí mật này chủ yếu dựa vào các cựu chiến binh giàu kinh nghiệm của lực lượng không quân Mỹ và Hà Lan.

Theo trang tin Intelligence Online của Pháp, các nhân viên nước ngoài này được triển khai ở những khu vực cách xa tiền tuyến, và tập trung vào việc đánh chặn các loại vũ khí tầm xa của Nga.

Họ không còn thuộc quân đội gốc của mình, và được cho là làm việc cho Kiev với tư cách là nhà thầu dân sự, không có quân hàm, và nằm ngoài chuỗi chỉ huy của Ukraine.

Trước đây, tình trạng thiếu phi công Ukraine được đào tạo bài bản được xác định là trở ngại chính trong việc sử dụng máy bay F-16 được tặng cho Kiev.

Các khóa huấn luyện được cho là bị ảnh hưởng bởi rào cản ngôn ngữ, thiếu học viên đủ tiêu chuẩn và các vấn đề khác, và đã được đơn giản hóa để rút ngắn thời gian.

Không lâu sau khi những chiếc F-16 đầu tiên đến Ukraine vào tháng 8/2024, Kiev bắt đầu mất phi công trong các nhiệm vụ phòng không thất bại, với bốn sự cố như vậy đã được thừa nhận.

Theo Intelligence Online, phi đội nước ngoài bí mật này cung cấp cho các phi công kinh nghiệm cần thiết để vận hành các chiến đấu cơ F-16 tiên tiến.

Moscow coi cuộc xung đột ở Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm của NATO chống lại Nga, trong đó các yếu tố quan trọng trong nỗ lực quân sự của Kiev - bao gồm tình báo, lập kế hoạch, huấn luyện binh lính và bảo trì các thiết bị quân sự phức tạp của phương Tây - được thực hiện bởi nhân sự nước ngoài.

Các chuyên gia phương Tây được cho là đã tham gia vào các cuộc tấn công của Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP phóng từ máy bay nhắm vào lãnh thổ Nga.

Nga cũng cho rằng, các quốc gia phương Tây ngầm ủng hộ việc Kiev tuyển mộ lính đánh thuê từ các cựu chiến binh của họ.

Đại sứ lưu động của Nga, Rodion Miroshnik, ước tính khoảng 20.000 chiến binh nước ngoài đã tham gia vào cuộc xung đột về phía Ukraine.