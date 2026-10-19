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Phi công F-22 lần đầu điều khiển UAV chiến đấu YFQ-44A Fury trong thực tế

Sao Đỏ
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Lần đầu tiên Không quân Mỹ đã thử nghiệm điều khiển UAV YFQ-44A Fury trực tiếp từ buồng lái của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-22 Raptor.

- Ảnh 1.

Thông tin này được Không quân Mỹ báo cáo. Các cuộc thử nghiệm diễn ra vào tháng 10/2026 tại Căn cứ Không quân Edwards ở California. Cả 2 máy bay đều cất cánh thực hiện nhiệm vụ chung.

Trong buổi trình diễn, phi công F-22 đã truyền các chỉ thị chiến thuật và kế hoạch nhiệm vụ bay cho máy bay không người lái thông qua kênh trao đổi dữ liệu an toàn.

Phần mềm điều khiển tự động tích hợp trên YFQ-44A tự động diễn giải lệnh nhận được và thực thi chúng trong thời gian thực, thực hiện các thao tác và diễn tập nhiệm vụ chiến đấu mô phỏng.

Một đại diện của Công ty Anduril nói với trang The War Zone rằng đây là cuộc thử nghiệm đầu tiên mà một chiếc F-22 trực tiếp điều khiển YFQ-44A Fury từ trên không.

Trong tương lai, Không lực Mỹ (USAF) dự định cung cấp khả năng điều khiển đồng thời nhiều thiết bị như vậy từ một máy bay duy nhất. USAF sẽ có 500 hệ thống này trong biên chế vào năm 2032 và tổng số lượng sẽ là 1.000 chiếc.

Vào tháng 7/2025, USAF thông báo F-22 sẽ là những chiếc tiêm kích đầu tiên được trang bị thiết bị điều khiển máy bay không người lái như một phần của chương trình Máy bay chiến đấu hợp tác (CCA).

Dữ liệu thu được trong quá trình thử nghiệm sẽ được sử dụng để tiếp tục cải tiến phần mềm, tích hợp các hệ thống tự hành và phát triển khái niệm về việc sử dụng kết hợp máy bay có người lái và không người lái.

- Ảnh 2.

Máy bay chiến đấu không người lái YFQ-44A và tiêm kích có người lái F-22.

Máy bay không người lái YFQ-44A Fury được phát triển bởi công ty Anduril Industries của Mỹ như một phần của chương trình Máy bay Chiến đấu Hợp tác (Collaborative Combat Aircraft).

Chương trình này bao gồm việc tạo ra các máy bay chiến đấu bán tự hành tương đối rẻ tiền để tương tác với tiêm kích có người lái.

Cụ thể, FQ-44 Fury được thiết kế cho vai trò không chiến, trinh sát và tấn công.

Vào tháng 7, Anduril đã sản xuất chiếc FQ-44A đầu tiên tại cơ sở Arsenal-1 mới của hãng ở Ohio. Tới tháng 9, Không quân Mỹ bắt đầu vận hành độc lập các máy bay không người lái này sau khi chiếc đầu tiên được bàn giao cho quân đội.

Đặc biệt, phương tiện này đã chứng minh khả năng sử dụng tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM.

Ngoài ra, nó cũng có thể tích hợp bom hàng không và tên lửa hành trình, giúp mở rộng khả năng tấn công mục tiêu mặt đất.

Theo The War Zone
Tags

YFQ-44A Fury

Không quân Mỹ

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