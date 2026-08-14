Phi công dùng 'chất cấm', máy bay bất ngờ rơi tự do 90 mét giữa không trung: Một hãng hàng không đưa 5.000 phi công đi kiểm tra

Air India Group sẽ xét nghiệm chất tác động thần kinh đối với hơn 5.000 phi công, trong động thái chưa từng có tại Ấn Độ.

Việc xét nghiệm bắt buộc bắt đầu từ ngày 13/8, áp dụng với phi công của cả Air India và hãng giá rẻ Air India Express. Reuters cũng dẫn bản ghi nhớ nội bộ cho biết chương trình này sẽ kiểm tra các chất và thuốc bị cấm theo quy định hàng không, mở rộng đáng kể so với yêu cầu hiện hành là xét nghiệm ngẫu nhiên ít nhất 10% tổ bay mỗi năm.

Động thái được đưa ra sau sự cố ngày 4/8, khi một Airbus A320neo của Air India trên hành trình từ Phuket, Thái Lan đến New Delhi bất ngờ rơi tự do 90 mét khi đang trong hành trình bay. Vụ việc khiến 24 hành khách và thành viên tổ bay bị thương, nhưng máy bay sau đó ổn định và hạ cánh an toàn tại New Delhi.

Sau khi máy bay hạ cánh, cả hai phi công được kiểm tra độc chất theo quy trình bắt buộc sau sự cố của Tổng cục Hàng không dân dụng Ấn Độ.

Kết quả xét nghiệm nhanh ban đầu của cơ trưởng được mô tả là “không âm tính”, tức là cần thêm xét nghiệm xác nhận. Reuters dẫn nguồn tin cho biết xét nghiệm xác nhận sau đó cho kết quả dương tính với cần sa.

2 phi công đã bị rút khỏi lịch bay trong thời gian chờ điều tra. Cơ quan Điều tra Tai nạn Máy bay Ấn Độ đang xem xét dữ liệu chuyến bay, hệ thống máy bay, hồ sơ bảo dưỡng, thông tin y tế và phỏng vấn các bên liên quan. AP cho biết Bộ Hàng không Ấn Độ nhấn mạnh các chi tiết về xét nghiệm sẽ được đưa vào báo cáo điều tra khi hoàn tất.

Việc Air India xét nghiệm toàn bộ phi công cho thấy áp lực lớn mà hãng đang đối mặt sau vụ việc. Trong bản ghi nhớ, hãng cho rằng cần đi xa hơn quy định hiện hành nhằm duy trì tiêu chuẩn an toàn và trấn an hành khách, nhân viên cũng như các bên liên quan.

Air India chưa công bố chi tiết hình thức xử phạt nội bộ nếu phi công không vượt qua xét nghiệm.

Theo quy định hàng không Ấn Độ, người làm nhiệm vụ an toàn không được sử dụng rượu, thuốc an thần, chất gây nghiện hoặc chất kích thích trong thời gian cấm trước chuyến bay, cũng không được thực hiện nhiệm vụ khi chịu ảnh hưởng của chất tác động thần kinh có thể làm suy giảm khả năng làm việc an toàn.

Với xét nghiệm chất tác động thần kinh, quy trình của Ấn Độ có tính tăng nặng theo số lần vi phạm. Một nhân sự dương tính lần đầu thường được đưa vào chương trình tư vấn, cai nghiện hoặc phục hồi và chỉ quay lại nhiệm vụ an toàn sau khi có kết quả âm tính. Nếu dương tính lần hai, giấy phép có thể bị đình chỉ 3 năm, lần 3 có thể bị hủy.

Sự việc cũng khiến Air India chịu thêm sức ép trong giai đoạn tái cấu trúc khó khăn. Hãng hiện thuộc Tata Group, sau khi được tư nhân hóa, và Singapore Airlines nắm 25,1% cổ phần sau thương vụ sáp nhập Vistara vào Air India.

Air India đang trong quá trình cải tổ quy mô lớn, từ đội bay, dịch vụ đến quản trị vận hành. Hãng vừa bổ nhiệm ông Tewolde Gebremariam, cựu lãnh đạo Ethiopian Airlines, làm CEO mới trong bối cảnh tiếp tục thua lỗ và chịu giám sát chặt hơn sau các sự cố an toàn.

Reuters dẫn báo cáo của Singapore Airlines cho biết Air India Group ghi nhận khoản lỗ kỷ lục hơn 2 tỷ USD trong tài khóa 2025-2026.

Theo Yahoo Finance﻿