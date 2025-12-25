Không lực Hoa Kỳ đã điều động máy bay cánh quạt lật CV-22B Osprey và phi cơ chuyên dụng MC-130J Commando II đến gần Venezuela hơn. Theo trang The War Zone (TWZ), những phương tiện này được phát hiện ở Puerto Rico.

Chúng được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt và là một phần của quá trình tăng cường quy mô lớn trang thiết bị và nhân lực quân sự của Mỹ tại vùng biển Caribbean.

Hình ảnh vệ tinh được công bố trực tuyến cho thấy ít nhất 5 máy bay vận tải chiến đấu đa năng MC-130J Commando II hiện đang neo đậu tại sân bay Rafael Hernandez ở Puerto Rico. Chúng có thể đã đến đó vào ngày 17 tháng 12.

Ngoài ra ít nhất 9 máy bay cánh quạt lật CV-22B Osprey của Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Không lực Hoa Kỳ cũng đóng tại đó.

Phi đội MC-130J tại sân bay Rafael Hernandez ở Puerto Rico, ngày 22 tháng 12 năm 2025.

MC-130J là máy bay vận tải và tiếp nhiên liệu chuyên dụng có khả năng vận chuyển hàng hóa và nhân lực sâu vào hậu phương trong mọi điều kiện thời tiết. Chúng có thể thực hiện điều này bằng cách hạ cánh xuống cánh đồng hoặc thả hàng hóa và nhân lực từ trên không.

Việc triển khai lực lượng đặc nhiệm diễn ra trong bối cảnh chính quyền Donald Trump gia tăng áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, ra lệnh bắt giữ các tàu chở dầu ra vào cảng của nước này.

Trong bối cảnh đó, Quân đội Venezuela bắt đầu phân phát vũ khí cho dân thường ở các khu vực của đất nước dưới hình thức thành lập lực lượng dân quân địa phương có khả năng kháng cự vũ trang trong trường hợp Mỹ tấn công.

Khoảng hai tháng trước, chính quyền Venezuela tuyên bố chuẩn bị cho người dân tham gia "chiến tranh du kích" trong bối cảnh quan hệ với Hoa Kỳ ngày càng xấu đi.

Vào thời điểm đó, chính quyền Caracas đã trực tiếp liên kết việc quân sự hóa dân thường với mối đe dọa can thiệp từ bên ngoài và nguy cơ tấn công có thể xảy ra từ Washington.

Mới đây, ông Trump tuyên bố rằng Venezuela đang bị bao vây hoàn toàn bởi "hạm đội lớn nhất từng được tập hợp trong lịch sử Nam Mỹ".