Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định ngày 7/3 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Phước Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sa Đéc.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 7/3/2026.

Ông Nguyễn Phước Thiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, ngày 27/2, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết quả, ông Nguyễn Phước Thiện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sa Đéc đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Phước Thiện sinh năm 1978, quê quán tại tỉnh Đồng Tháp, có học vị Tiến sĩ, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Thiện từng giữ các chức vụ Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Xã hội thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp; Phó Chủ tịch UBND TP. Cao Lãnh; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Thiện giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (cũ) từ tháng 1/2023; Bí thư Thành ủy TP. Sa Đéc từ tháng 2/2025 và là Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc từ 1/7/2025 đến khi được bầu chức vụ mới.