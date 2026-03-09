Theo đó, việc kiểm tra , giám sát nhằm bước đầu nắm tình hình công tác quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc kiểm tra, giám sát sẽ được thực hiện trong 2 đợt, trong đó đợt thứ nhất giám sát 2 nội dung, tiến hành trong tháng 3/2026 và đợt 2 kiểm tra 3 nội dung, tiến hành trong tháng 9/2026.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Phương – Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh báo cáo với đoàn kiểm tra kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/01/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh báo cáo về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến , Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận sự chủ động, tích cực của tỉnh Bắc Ninh trong tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cũng như công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị, tỉnh Bắc Ninh quan tâm nêu rõ những cách làm hay, sáng tạo của tỉnh trong việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết; đồng thời rà soát để tính toán điều chỉnh những giải pháp trong chương trình hành động để bảo đảm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại hội nghị.

Sau giám sát, tỉnh Bắc Ninh cần sớm đánh giá tổng thể, trên cơ sở đó ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp từ cơ sở.

Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh chú trọng công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tạo sự đồng thuận, huy động sức mạnh toàn dân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các cấp.

Liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị số 46, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận tỉnh Bắc Ninh đã triển khai các bước theo đúng quy định, từ công tác nhân sự, tổ chức tuyên truyền đến công tác giữ gìn an ninh trật tự. Tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, chuẩn bị đầy đủ các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên chỉ đạo rà soát, nắm tình hình cử tri, các địa điểm tổ chức bỏ phiếu.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại hội nghị.

Tỉnh Bắc Ninh chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội non sông.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cho biết, thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đạt kết quả cao nhất, báo cáo kết quả về Hội đồng Bầu cử Quốc gia đúng thời gian quy định.

Cùng với đó, tỉnh Bắc Ninh tích cực chỉ đạo đẩy mạnh nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XIV của Đảng.