Cụ thể, tại Quyết định số 2656/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lữ Quang Ngời sinh năm 1972, quê quán huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp); trình độ chuyên môn là cử nhân Luật Kinh tế, Thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước và Tiến sĩ ngành Chính trị học.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ông từng đảm nhận các chức vụ : Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Bí thư Huyện ủy Tam Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, tại Quyết định số 2657/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Thành Ngại.

Ông Phạm Thành Ngại sinh năm 1971, quê ở tỉnh Cà Mau; trình độ Thạc sĩ Luật kinh tế, cử nhân Luật.

Ông từng đảm nhận các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (mới).

Ngày 17/11, ông Phạm Thành Ngại được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp để giới thiệu HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.