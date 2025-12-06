HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự chủ chốt tỉnh Cà Mau

Luân Dũng |

Ngày 5/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ thể, tại Quyết định số 2656/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lữ Quang Ngời sinh năm 1972, quê quán huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp); trình độ chuyên môn là cử nhân Luật Kinh tế, Thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước và Tiến sĩ ngành Chính trị học.

Phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch UBND Cà Mau nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 1.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ông từng đảm nhận các chức vụ : Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Bí thư Huyện ủy Tam Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, tại Quyết định số 2657/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Thành Ngại.

Ông Phạm Thành Ngại sinh năm 1971, quê ở tỉnh Cà Mau; trình độ Thạc sĩ Luật kinh tế, cử nhân Luật.

Ông từng đảm nhận các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (mới).

Ngày 17/11, ông Phạm Thành Ngại được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp để giới thiệu HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

