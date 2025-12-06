Người đàn ông ở Hà Nội mất hơn nửa tỷ thế nào?

​Công an TP Hà Nội chiều ngày 5/12 cho biết, một người đàn ông ở Hà Nội đã bị lừa gần 600 triệu đồng khi đăng ký xuất khẩu lao động qua các lời quảng cáo hấp dẫn trên Facebook vào đầu tháng 12/2025.

Cụ thể, Công an phường Khương Đình (Hà Nội) vừa tiếp nhận đơn trình báo của anh P. (SN 1983, trú tại Hà Nội) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức tuyển dụng xuất khẩu lao động trên mạng.

Theo trình bày của nạn nhân, do có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, anh P. đã tìm kiếm thông tin trên Facebook và bị thu hút bởi những lời quảng cáo "Visa bao đậu", "chi phí thấp". Khi liên hệ, đối tượng đã yêu cầu anh chuyển tiền để chứng minh tài chính làm hồ sơ xuất khẩu lao động.

Do mất cảnh giác, anh P. đã chuyển khoản gần 600 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Ngay sau khi nhận được tiền, đối tượng đã chặn mọi liên lạc với anh P.

Trước thủ đoạn lừa đảo này, Công an thành phố Hà Nội cảnh báo người dân cần cảnh giác cao độ:

​Tuyệt đối không tin vào các lời mời chào, tuyển dụng đi làm việc ở nước ngoài qua mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng rõ ràng.

​Không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ cho người lạ dưới mọi hình thức.

​Khi có nhu cầu xuất khẩu lao động, người dân nên liên hệ trực tiếp với các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép bởi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

​Cơ quan Công an đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc của anh P. để truy bắt đối tượng lừa đảo.

Người dân khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn và giải quyết.

