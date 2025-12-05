Bắt giam Đỗ Đức Trọng sinh năm 1983

Ngày 5/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Đức Trọng (SN 1983, quê xã Ô Diên, Hà Nội; tạm trú quận Ngũ Hành Sơn) về tội Giết người.

Theo điều tra, Trọng là em con cô cậu ruột với ông Trịnh Phương Anh (SN 1970, trú quận Ngũ Hành Sơn). Trước đó, cả hai nảy sinh mâu thuẫn trong việc mua bán đất đai. Dù ông Anh đã thanh toán đủ tiền nợ, Trọng vẫn giữ thái độ bất hòa và nảy sinh ý định trả thù.

Đỗ Đức Trọng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tối 2/12, thấy ông Anh tại cơ sở massage trên đường Võ Nguyên Giáp, Trọng chuẩn bị dao dài 60 cm, thuê ô tô tự lái đến chờ cơ hội nhưng bất thành. Nghi phạm sau đó lái xe đến khu vực nhà ông Anh để phục kích.

Khoảng 23h35 cùng ngày, khi ông Anh đi bộ về nhà, Trọng bất ngờ lao ra tấn công. Nạn nhân chống trả quyết liệt và tri hô lớn khiến Trọng hoảng sợ, vứt lại hung khí rồi lên xe tẩu thoát.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.