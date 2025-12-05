Công an tỉnh Đồng Nai ngày 4/12 cho biết, vào ngày 27/11, Đồn Công an Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM vây bắt thành công Huỳnh Tuấn Vĩ (SN 2007, thường trú ấp Hòa Sơn, xã Hòa Thuận, tỉnh An Giang) khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn khu công nghiệp. Quá trình vây bắt diễn ra nhanh gọn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và người lao động xung quanh.

Theo hồ sơ vụ án, Vĩ là đối tượng thuộc diện truy nã nguy hiểm. Trước đó, ngày 2/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định truy nã số A22736 đối với Vĩ về tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" theo khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Vĩ (áo đen) bị bắt giữ - Ảnh: Công an Đồng Nai

Sau khi gây án, Vĩ lập tức bỏ trốn khỏi địa phương. Để né tránh sự truy vết của cơ quan chức năng, đối tượng liên tục di chuyển và thay đổi chỗ ở qua nhiều tỉnh thành khác nhau. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện nam thanh niên có đặc điểm nhận dạng trùng khớp đang ẩn náu tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú nên đã lên phương án khống chế.

Hiện lực lượng chức năng đã hoàn tất biên bản và bàn giao đối tượng cho Công an TP HCM di lý về địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.