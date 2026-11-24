Người nhận tiền chuyển khoản nhầm nhưng cố tình chiếm giữ, không hoàn trả có thể bị phạt, tùy giá trị tài sản và mức độ vi phạm.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Cà Mau liên tiếp xảy ra các vụ chuyển khoản nhầm, trong đó có giao dịch với số tiền lên đến hơn 700 triệu đồng. Đáng chú ý, một số tài khoản nhận tiền thuộc cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, phát sinh từ các giao dịch dân sự, mua bán, thanh toán thông thường.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, những vụ việc này cho thấy người dân, doanh nghiệp vẫn còn lúng túng trong việc xử lý khi nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc hoặc được chuyển nhầm vào tài khoản. Trong khi đó, người chuyển nhầm cũng chưa nắm rõ quy trình tra soát, hoàn trả, tạo điều kiện để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo.

Tự ý chiếm giữ tiền chuyển nhầm có thể bị xử phạt

Theo Điều 579 Bộ luật Dân sự năm 2015, người chiếm hữu, sử dụng tài sản của người khác không có căn cứ pháp luật phải hoàn trả tài sản cho chủ sở hữu hoặc người có quyền khác đối với tài sản. Nếu không tìm được chủ sở hữu hoặc người có quyền, tài sản phải được giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người nhận tiền chuyển khoản nhầm nhưng cố tình chiếm giữ, không hoàn trả có thể bị phạt, tùy giá trị tài sản và mức độ vi phạm. (Ảnh minh hoạ: HD)

Như vậy, khoản tiền được chuyển nhầm vào tài khoản không đương nhiên trở thành tài sản hợp pháp của người nhận. Người nhận có trách nhiệm phối hợp xác minh và hoàn trả theo đúng quy định, không được tự ý sử dụng hoặc cố tình chiếm giữ.

Công an tỉnh Cà Mau cho biết, tùy tính chất, mức độ và giá trị tài sản, hành vi cố tình không trả lại tiền chuyển khoản nhầm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, theo điểm đ khoản 2 Điều 18 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được và trả lại tài sản do chiếm giữ trái phép. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt áp dụng đối với cá nhân.

Trong trường hợp hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người cố tình không trả lại tài sản được giao nhầm sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu nhận lại có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Chiếm giữ trái phép tài sản, theo Điều 176 Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung.

Theo quy định này, người chiếm giữ trái phép tài sản trị giá từ 10 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, hoặc tài sản dưới 10 triệu đồng nhưng là di vật, cổ vật, có thể bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Đối với tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng trở lên hoặc là bảo vật quốc gia, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 1-5 năm.

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo từ việc chuyển khoản nhầm

Bên cạnh nguy cơ bị xử phạt, người dân cũng cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo lợi dụng sự cố chuyển khoản nhầm.

Các đối tượng có thể giả danh nhân viên ngân hàng, người chuyển tiền hoặc người hỗ trợ thu hồi tiền, sau đó yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin đăng nhập tài khoản, truy cập đường dẫn lạ hoặc chuyển tiền vào tài khoản khác với lý do xác minh, hoàn trả.

Một số trường hợp còn yêu cầu người nhận chuyển trả khoản tiền nhầm vào tài khoản của bên thứ ba. Nếu thực hiện theo yêu cầu mà không kiểm chứng, người nhận có thể bị mất tiền hoặc vô tình trở thành mắt xích trong hoạt động luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi phát sinh giao dịch chuyển khoản nhầm.

Đối với người nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc hoặc nghi ngờ chuyển nhầm, cần kiểm tra thông tin giao dịch, giữ nguyên số tiền trong tài khoản, không tự ý sử dụng, rút tiền hoặc chuyển trả theo yêu cầu của người lạ.

Thay vào đó, người nhận nên liên hệ ngân hàng thông qua các kênh chính thức để thông báo sự việc, đề nghị xác minh và hướng dẫn quy trình hoàn trả. Đồng thời, cần lưu giữ sao kê, chứng từ giao dịch và nội dung trao đổi liên quan để phục vụ việc đối chiếu khi cần thiết.

Với người chuyển khoản nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng nơi mở tài khoản để đề nghị hỗ trợ tra soát, phối hợp xác minh giao dịch. Không nên tự ý gây áp lực, đe dọa người nhận hoặc thực hiện giao dịch hoàn trả khi chưa kiểm chứng thông tin.

Cơ quan công an cũng lưu ý người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin bảo mật ngân hàng cho bất kỳ ai; không truy cập đường dẫn lạ hay chuyển tiền theo hướng dẫn của người tự xưng là nhân viên ngân hàng, cơ quan chức năng.

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần quán triệt nhân viên phụ trách tài chính, kế toán, thu ngân thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, đối chiếu thông tin người thụ hưởng. Đồng thời, không cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng và không nhận, chuyển hộ tiền không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bị đe dọa, ép buộc hoặc nghi ngờ tài khoản bị lợi dụng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.