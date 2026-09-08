Phạt tù 18 đối tượng rủ nhau ra đường 'tìm ai gây sự thì đánh'

Rủ nhau mang bình xịt hơi cay, kiếm, phóng xe máy trong đêm tìm "ai gây sự thì đánh", nhóm trai trẻ ở Hà Nội bị phạt từ 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù giam.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa tuyên phạt các bị cáo Đoàn Bảo Anh (18 tuổi, ở xã Phúc Lộc) mức án 7 năm tù; Phạm Mạnh Tuyên (17 tuổi, ở xã Đoài Phương, Hà Nội) 6 năm 6 tháng tù về tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Bị cáo Đoàn Quốc Đạt (18 tuổi, ở xã Phúc Lộc); Nguyễn Minh Khuê (19 tuổi, ở xã Hát Môn) và 14 bị cáo khác nhận mức án từ 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 30 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tối 18/10/2025, Đoàn Bảo Anh, Phạm Mạnh Tuyên, Đoàn Quốc Đạt cùng nhóm bạn rủ nhau đi bừa (tức đi chơi tìm ai gây sự thì đánh). Họ mang theo bình xịt hơi cay, gặp nhau ở ngã tư Gạch (xã Phúc Thọ), rồi nhắn cho bị cáo Đinh Việt Công (16 tuổi) mang theo hai thanh kiếm.

Cả nhóm chở nhau trên 5 xe máy, chạy theo hướng xã Phúc Thọ - Hát Môn. Cùng thời điểm trên, bị cáo Nguyễn Minh Khuê ngồi uống nước tại xã Phụng Thượng đã rủ thêm 5 bạn khác “đi lượn xem có gặp bọn hôm trước chửi mình để đuổi đánh”.

Nhóm của Khuê cầm theo ống tuýp dài chở nhau trên 3 xe máy thì gặp nhóm Trần Quang Việt (18 tuổi, ở xã Hát Môn). Do biết nhau nên hai nhóm nhập hội.

Khi di chuyển trên đường, nhóm Việt, Khuê thấy nhóm của Đạt đi ngược chiều qua nên buông lời chửi bới. Bảo Anh thấy nhóm đối phương cầm kiếm đã cùng Đạt chửi thách thức.

Lời qua tiếng lại, hai bên phóng xe, nẹt pô, cầm kiếm đuổi chém, cầm gạch ném vào người nhau.

Hậu quả, bị cáo Khuê trúng một nhát kiếm vào đầu, bị thương nặng, ngã ra đường và ngất tại chỗ.

Do không đuổi được nhóm của Đạt, đồng phạm quay lại đưa Khuê đi cấp cứu. Cáo trạng xác định, Khuê bị tổn hại 42% sức khỏe.

Ngày 19/10/2025, anh trai của Khuê có đơn tố giác tội phạm đến Công an xã Hát Môn, Hà Nội.

Cơ quan điều tra sau đó giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tuyên, Bảo Anh để điều tra hành vi "Giết người". Những người khác lần lượt bị điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".