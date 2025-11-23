Theo thông tin từ gia đình, phát thanh viên Hồ Mỹ Hạnh qua đời lúc 21h50 tối 21/11, hưởng thọ 84 tuổi. Lễ tang của bà diễn ra từ sáng 22/11 tại nhà riêng (xã Bình Mỹ, TPHCM).

Bà Hồ Mỹ Hạnh là phát thanh viên nổi tiếng của Đài truyền hình Sài Gòn giải phóng (tiền thân của Đài truyền hình TPHCM - HTV). Khán giả nghe đài nhớ đến bà Mỹ Hạnh với câu dẫn quen thuộc: "Đây là Đài truyền hình Sài Gòn giải phóng" - lần đầu tiên được nói trong buổi phát sóng ngày 1/5/1975.



Hai phát thanh viên Hồ Mỹ Hạnh và Nguyễn Hữu Phước trong bản tin 1/5/1975.

Phát thanh viên Mỹ Hạnh sinh năm 1942, hoạt động trong phong trào sinh viên - học sinh Sài Gòn chống Mỹ từ năm 1959. Đầu tháng 4/1975, bà được chọn tham gia đoàn cán bộ vào tiếp quản Đài truyền hình Sài Gòn lúc giải phóng. "Tôi nôn nao chờ đợi giờ phút thiêng liêng đó của đời mình. Tôi hiểu rằng nếu không giữ gìn giọng đọc lúc này thì thời cơ coi như vuột mất”, nữ phát thanh viên từng kể.



Trong buổi phát hình đầu tiên, bà Hồ Mỹ Hạnh đọc thông báo của Ủy ban Quân quản thành phố về những nhiệm vụ trước mắt tại Sài Gòn - Gia Ðịnh, cùng thông báo của Ban giám đốc đài về lịch và thời lượng phát hình.

Vào đúng khoảnh khắc lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, bà Mỹ Hạnh xuất hiện cùng đồng nghiệp Hữu Phước, cất giọng đọc truyền cảm: “Đây là Đài truyền hình Sài Gòn giải phóng”.

MC Tấn Tài và phát thanh viên Mỹ Hạnh.

Nhận tin buồn về phát thanh viên Mỹ Hạnh, MC Võ Huỳnh Tấn Tài của HTV xúc động chia sẻ: "Vĩnh biệt một huyền thoại của truyền hình thành phố sau ngày giải phóng. Vừa gặp và giao lưu cùng cô trong sự kiện 50 năm HTV. Còn nhớ, khi đó tập thể đã nỗ lực để đón cô về chung vui trong dịp đặc biệt. Cũng chính bởi mọi người quá hiểu về những điều vô thường năm tháng và tình hình sức khỏe của cô, phần giao lưu trên sóng truyền hình rất ngắn nhưng đầy cảm xúc. Nhớ mãi nụ cười đôn hậu của cô".