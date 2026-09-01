Phát tán clip "dặm bùa yêu" phản cảm với bạn trai, TikToker nổi tiếng hứng trọn bão chỉ trích

TikToker gây phẫn nộ vì hành động "ghê tởm" khi làm nội dung "dặm bùa yêu", bất chấp câu view bằng chiêu trò kém duyên.

Ranh giới giữa nội dung giải trí và sự phản cảm trên mạng xã hội một lần nữa bị vượt qua khi mới đây, nữ TikToker nổi tiếng đã nhận về làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Nguyên nhân xuất phát từ đoạn video quay lại khoảnh khắc cô thực hiện nội dung "dặm bùa yêu" với bạn trai, nhưng những hành động bị đánh giá là mất vệ sinh và phản cảm đã khiến đông đảo người xem phải "rùng mình".

Màn "dặm bùa yêu" gây sốc và phản ứng phẫn nộ từ người xem

Trong đoạn clip lan truyền, cô gái thể hiện một trò đùa nhằm mục đích "bỏ bùa" giữ chân người yêu. Tuy nhiên, thay vì những biểu cảm đáng yêu hay nội dung hài hước tinh tế, cô nàng lại thực hiện chuỗi hành động bị cho là quá trớn. Việc đưa các vật dụng không đảm bảo vệ sinh, thậm chí có những cử chỉ tiếp xúc cơ thể quá mức kém duyên ngay trước ống kính đã khiến người xem cảm thấy bất an và khó chịu.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn video đã thu hút hàng ngàn lượt bình luận, nhưng phần lớn trong số đó là những lời lên án gay gắt. Nhiều người không ngần ngại để lại những nhận xét như "Quá ghê tởm", "Không hiểu sao có thể làm nội dung như thế này", "Giải trí đâu không thấy, chỉ thấy mất vệ sinh và thiếu tôn trọng người xem".

Có hay chăng việc bất chấp câu view?

Sự việc lần này là một minh chứng điển hình cho thực trạng nhiều sáng tạo nội dung trẻ hiện nay đang bất chấp tất cả để thu hút sự chú ý. Nhằm tìm kiếm những con số tương tác khủng, không ít TikToker sẵn sàng vượt qua các chuẩn mực về văn hóa, vệ sinh và thẩm mỹ tối thiểu để tạo ra những video mang tính "sốc - lạ".

Cộng đồng mạng cho rằng, việc đùa giỡn trong đời sống tình cảm là điều bình thường, nhưng khi đưa lên các nền tảng công khai có hàng triệu người theo dõi, đặc biệt là đối tượng người xem trẻ tuổi, các TikToker cần có sự tiết chế và trách nhiệm hơn với sản phẩm của mình. Những hành động kém duyên không chỉ làm ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân mà còn tạo ra những xu hướng tiêu cực trên không gian mạng.

Làn sóng kêu gọi tẩy chay các nội dung rác

Trước phản ứng gay gắt của dư luận, xuất hiện những tài khoản đã đồng loạt ấn nút báo cáo (report) đoạn clip và kêu gọi tẩy chay kênh của TikToker này. Làn sóng phản đối mạnh mẽ từ netizen cho thấy khán giả ngày nay đã khắt khe và tỉnh táo hơn rất nhiều. Họ sẵn sàng quay lưng với những nội dung bẩn, phản cảm và không đem lại bất kỳ giá trị tích cực nào. Nên nhớ, sự sáng tạo chỉ thực sự có giá trị khi nó nằm trong giới hạn của tôn trọng khán giả và các chuẩn mực văn minh tối thiểu.