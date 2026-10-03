Phát súng ở khoảng cách 35m trong cuộc hẹn trả nợ

Từ cuộc hẹn giải quyết khoản nợ 400 triệu đồng, Hoàng Hữu Lương bất ngờ nổ súng hai phát về phía người bạn ở khoảng cách 35m, khiến nạn nhân bị thương và vụ việc trở thành vụ án giết người.

Cuộc hẹn trả nợ và hai tiếng súng

Khoảng cách 35m, Hoàng Hữu Lương (40 tuổi, trú xã Tân Châu, Nghệ An) hạ kính ô tô, chĩa súng về phía người bạn đang đứng chờ và bóp cò. Viên đạn đầu tiên trúng cằm, xuyên qua vùng cổ nạn nhân; phát thứ hai chệch hướng.

Chỉ vài giây, cuộc hẹn giải quyết khoản nợ 400 triệu đồng biến thành vụ án khiến cả người bắn lẫn người cho vay đều chịu những tổn thương khó có thể xóa nhòa.

Trước khi xảy ra vụ án, Lương và anh Nguyễn Văn T. (SN 1992, trú xã Đông Thành, Nghệ An) có mối quan hệ bạn bè. Hai người thường qua lại, biết công việc và cuộc sống của nhau.

Từ tháng 2 đến tháng 3/2026, Lương nhiều lần vay của anh T. tổng cộng 700 triệu đồng. Sau đó, Lương trả được 300 triệu đồng, còn nợ 400 triệu đồng. Lương nói sẽ trả dần, nhưng việc liên tục bị thúc ép khiến hai bên phát sinh mâu thuẫn.

Trưa 7/4/2026, anh T. nhờ một người bạn gọi điện yêu cầu Lương trả khoản tiền còn thiếu. Nếu chưa có tiền, Lương được yêu cầu đưa giấy tờ chiếc xe tải để làm thủ tục sang tên, coi như gạt nợ; khi có tiền sẽ chuộc lại xe. Lương đồng ý và nói đang đi làm, sẽ chủ động liên lạc sau.

Bị cáo Hoàng Hữu Lương tại phiên tòa.

Nhưng thay vì tìm cách giải quyết khoản nợ, Lương lại chuẩn bị một khẩu súng trước cuộc gặp. Lương gọi cho Nguyễn Văn Đào (38 tuổi, trú xã Tân Châu), hỏi mượn súng với lý do đi bắn chim làm mồi nhậu. Đào cho biết, khẩu súng đã lâu không sử dụng. Lương đề nghị Đào bơm hơi, sau đó Đào mang súng về bơm và đưa cho Lương, kèm 3 viên đạn.

Khoảng 18h30 cùng ngày, Lương lái ô tô đến điểm hẹn. Nhìn thấy anh T. đang đứng cùng một số người, Lương sợ xảy ra xô xát nên quay xe bỏ đi. Một người bạn gọi điện, đề nghị Lương quay lại để làm thủ tục giấy tờ chiếc xe. Lương quay lại, nhưng lần này không còn chỉ để nói chuyện về khoản nợ.

Khi cách nhóm anh T. khoảng 35m, Lương dừng ô tô, hạ kính và nổ hai phát súng. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định xác định anh T. bị tổn thương cơ thể 5%.

“Bị cáo thấy bất công”

Phiên tòa xét xử Hoàng Hữu Lương về hai tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” có khá đông người dân đến dự. Nguyễn Văn Đào bị xét xử về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Không khí tại phòng xử án nặng nề.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Lương thừa nhận đã dùng súng bắn anh T., nhưng cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc bị thúc ép trả nợ và yêu cầu dùng chiếc xe tải để gạt khoản tiền còn thiếu.

Theo Lương, chiếc xe tải có giá trị khoảng 700 triệu đồng, trong khi anh T. yêu cầu sang tên để gạt khoản nợ 400 triệu đồng. Bị cáo cho rằng mình “cảm thấy bất công”.

Lương cũng khai việc bị chủ nợ thúc ép, cho người gọi điện khiến bản thân lo lắng, bức xúc. Vì vậy, trước khi đến cuộc hẹn, bị cáo đã tìm cách mượn súng. Để có được khẩu súng, Lương nói dối Đào rằng cần súng để bắn chim. Thực tế, bị cáo mang theo khẩu súng đến cuộc hẹn với chủ nợ.

Tại tòa, Nguyễn Văn Đào thừa nhận đã mua khẩu súng trên mạng xã hội để đi săn bắn chim. Đào cho biết lâu lâu mới lấy súng ra sử dụng và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị hại Nguyễn Văn T. tại phiên tòa, đề nghị Hội đồng xét xử xử lý bị cáo theo quy định pháp luật.

Trong khi đó, anh T. bác bỏ lời khai của Lương về việc vay tiền để đánh bạc. Người bị hại cho biết, Lương làm nghề kinh doanh vận tải, cần tiền trả lương nhân viên nên đã vay tiền của mình. Vì quen biết, anh cho Lương vay số tiền lớn. “Tôi cho bị cáo vay số tiền lớn như vậy mà bị cáo lại trả ơn bằng việc dùng súng bắn”, anh T. trình bày trước tòa.

May mắn giữ được tính mạng, nhưng nạn nhân cho biết tinh thần bị ảnh hưởng sau vụ việc và đề nghị Hội đồng xét xử xử lý bị cáo theo quy định pháp luật.

Trong khoảnh khắc đối diện với người từng cho mình vay tiền, Lương cúi đầu xin lỗi. Bị cáo mong nhận được sự khoan hồng để sớm trở về làm lại cuộc đời, chăm sóc con cái. Lương cũng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Đào.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phân tích rằng các quan hệ dân sự, trong đó có vay mượn, nợ nần, phải được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải hoặc thông qua cơ quan có thẩm quyền. Việc dùng vũ lực, vũ khí để giải quyết mâu thuẫn là hành vi vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hội đồng xét xử nhận định, Lương dùng súng nén hơi được xác định là vũ khí quân dụng, bắn về phía bị hại ở khoảng cách khoảng 35m. Hành vi có khả năng gây hậu quả chết người nhưng hậu quả không xảy ra do bị hại được cấp cứu kịp thời, thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Hữu Lương 12 năm tù về tội Giết người, 1 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, Lương phải chấp hành 13 năm tù.

Nguyễn Văn Đào bị tuyên phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.