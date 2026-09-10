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Phát sốt với Lisa và mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Trạch Dương
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Khoảnh khắc ba đại sứ thương hiệu Lisa (BlackPink), Anne Hathaway và Dua Lipa chung khung hình tại New York, Mỹ đang được chia sẻ khắp các diễn đàn.

Ngày 9/9, Lisa, Anne Hathaway và Dua Lipa xuất hiện tại sự kiện Serpenti Infinito của Bvlgari ở New York, Mỹ. Hình ảnh ba mỹ nhân chung khung ảnh được các tạp chí thời trang quốc tế chia sẻ mạnh mạng xã hội.

Elle đăng video bộ ba khoe sắc trước ống kính kèm bình luận "No notes", hàm ý sắc vóc của bộ ba làm lu mờ tất cả, "không có gì phải bàn cãi".

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Khoảnh khắc Lisa, Anne Hathaway và Dua Lipa chung khung hình gây sốt.

Tại sự kiện quy tụ toàn sao quốc tế, Lisa chọn phong cách gợi cảm với corset ren đen trễ vai, phối chân váy dài xẻ cao. Thiết kế lệch vai xuyên thấu giúp nữ ca sĩ khoe vai thon. Khán giả dành nhiều lời khen cho ngoại hình và phong cách thời trang nữ ca sĩ.

Lisa sau đó tiếp tục gây chú ý khi diện nguyên cây đen, chân váy xẻ tà cao tại tiệc tối của hãng trang sức cao cấp.

Anne Hathaway xuất hiện với đầm quây tím nhạt, phom suông. Từ thảm đỏ ra mắt phim Oddysey đến nhiều sự kiện gần đây, minh tinh đẹp nhất thế giới ghi điểm với loạt thiết kế che bụng bầu.

Dua Lipa đối lập với hai ngôi sao khi lựa chọn áo hai dây màu champagne phối cùng quần ống rộng. Cô đến sự kiện thời trang cùng chồng là diễn viên Callum Turner.

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Lisa khoe chân thon với hai thiết kế cắt xẻ táo bạo.

Đây không phải lần đầu Lisa và Anne Hathaway thu hút sự chú ý khi đứng chung khung hình. Tháng 6/2022, hai nghệ sĩ xuất hiện nổi bật tại buổi giới thiệu bộ sưu tập Eden The Garden of Wonders ở Paris. Hàng loạt tạp chí thời trang đánh giá cao màn xuất hiện ton-sur-ton của bộ đôi, tạo xu hướng "phối màu vàng đẹp như Lisa, Hathaway".

Năm 2023, Lisa và Hathaway tiếp tục hội ngộ tại sự kiện Mediterranea ở Venice, Italy. Khung hình có thêm Zendaya thu hút sự chú ý của truyền thông. Lisa khi ấy diện đầm đen trễ vai với chi tiết nơ lớn, phối trang sức xanh lục. Hathaway mặc thiết kế Atelier Versace ánh vàng bạc có mũ trùm đầu, còn Zendaya chọn đầm đuôi cá đen của Richard Quinn.

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Anne Hathaway tiếp tục ghi điểm với phong cách thời trang che bụng bầu.

Dua Lipa và Lisa từng hợp tác trước khi trở thành đại sứ trang sức. Năm 2018, BlackPink góp giọng trong Kiss and Make up, ca khúc thuộc phiên bản mở rộng album đầu tay của Dua Lipa. Bản thu kết hợp tiếng Anh và tiếng Hàn, với sự tham gia của cả Lisa, Jennie, Jisoo và Rosé.

Ngoài Lisa, Anne Hathaway và Dua Lipa, tiệc sau sự kiện còn có sự góp mặt của diễn viên Hudson Williams, Joey King và Caleb McLaughlin.

Sau buổi ra mắt ngày 9/9, công trình mở cửa cho công chúng tham quan từ ngày 10-20/9.

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Lisa

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