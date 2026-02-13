Phạt nữ nhà đầu tư 1,5 tỷ đồng vì thao túng cổ phiếu

UBCKNN vừa công bố xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán và hành vi cho mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh (mã: PAS).

UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Bùi Thị Phương Thúy số tiền 1,5 tỷ do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán.

Trong khoảng thời gian từ ngày 04/01/2021 đến ngày 30/12/2022, bà Bùi Thị Phương Thúy đã sử dụng 19 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu PAS nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu PAS.

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của bà Bùi Thị Phương Thúy cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Đồng thời, bà Bùi Thị Phương Thúy bị áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán gồm c giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 13/02/2026; cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 10/01/2026.

Mặt khác, căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của UBCKNN, ngày 12/02/2026, UBCKNN ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 cá nhân, bao gồm: ông Nguyễn Đình Huy (địa chỉ: Thôn Vực, xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội), bà Đinh Thị Hương (địa chỉ: Xóm Giữa, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội), ông Vũ Minh Quân (địa chỉ: Hải Triều, xã Hải Thắng, tỉnh Hưng Yên), bà Bùi Thị Hương Giang (địa chỉ: tổ 11, phường Yên Nghĩa, Thành phố Hà Nội), bà Trần Thị Phương Thúy (địa chỉ: số 42 An Lạc 2, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng), ông Nguyễn Tuấn Mạnh (địa chỉ: Yên Sơn, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh), ông Nguyễn Văn Thưởng (địa chỉ: Phú Mỹ, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội), ông Nguyễn Văn Tuấn (địa chỉ: Tdp số 4, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội), ông Nguyễn Văn Nghĩa (địa chỉ: tổ dân phố số 6, số 18 ngách 63/7 đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội), bà Trần Thị Hương Giang (địa chỉ: tổ 6, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội), bà Nguyễn Hồng Vân (địa chỉ: tầng 3 tòa nhà FLC Landmark Tower, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội), bà Bùi Thị Ngọc (địa chỉ: thôn Chè Trình, xã Thanh Liêm, Thành phố Hà Nội), bà Nguyễn Thị Phượng (địa chỉ: Tdp số 4 Phú Mỹ, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội), ông Phạm Hoàng Kiên (địa chỉ: p1204 Vincom Place 114 Mai Hắc Đế, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội), ông Nguyễn Văn Toản (địa chỉ: Vĩnh Phúc - Nội giữa, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ), bà Hà Thị Hương Giang (địa chỉ: 16 tổ 1, phường Láng, Thành phố Hà Nội).

Các cá nhân bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 09 tháng do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán. 16 cá nhân đã cho bà Bùi Thị Phương Thúy mượn các tài khoản chứng khoán để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán trong giai đoạn từ ngày 04/01/2021 đến ngày 30/12/2022 đối với cổ phiếu PAS.

Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định 16 cá nhân có số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

16 cá nhân bị áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán gồm (1) Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 13/02/2026; (2) cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 13/02/2026.