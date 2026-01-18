Công ty Vaja AB (trụ sở tại Stockholm, Thụy Điển) vừa công bố VajaTrack - một hệ thống Solar Tracking (theo dõi mặt trời) thẳng đứng có thể làm được điều mà các hệ thống nằm ngang trên toàn thế giới không làm được, IE thông tin ngày 15/1.

Hệ thống VajaTrack theo dõi năng lượng mặt trời thẳng đứng đầu tiên trên thế giới này có thể tối ưu hóa sản xuất năng lượng cho mọi khu vực có vĩ độ ±30° (bao gồm toàn bộ châu Âu và phần lớn Bắc Mỹ và châu Á).

Công nghệ theo dõi năng lượng mặt trời theo phương thẳng đứng. Nguồn: Vaja AB

VajaTrack giải quyết triệt để "vấn đề vĩ độ" của hệ thống truyền thống

Trong thập kỷ qua, hệ thống Solar Tracking trục đơn nằm ngang đã trở thành tiêu chuẩn thực tế cho các trang trại năng lượng mặt trời mới được xây dựng ở các vĩ độ tương đối gần xích đạo. Tuy nhiên, hiệu suất của chúng giảm ở các vĩ độ xa xích đạo hơn do quỹ đạo của mặt trời thấp hơn trên bầu trời, khiến hiệu suất giảm mạnh.

Tại sao lại là “Vaja”?

Vaja là một từ tiếng Thụy Điển có nghĩa là đung đưa. Sự đổi mới về cơ khí lấy cảm hứng từ sự đung đưa – hay như lông vũ – là nguyên tắc nền tảng của công nghệ phản ứng với gió của Vaja, theo Vaja AB.

Với VajaTrack, khó khăn này bị vô hiệu hóa. VajaTrack sử dụng các tấm pin quay liên tục để luôn hướng về phía Mặt Trời thấp, giúp tăng đáng kể lượng điện sản xuất vào buổi sáng sớm, chiều muộn và đặc biệt là mùa đông – những thời điểm nhu cầu điện cao và giá điện đắt đỏ nhất.

Không những thế, VajaTrack thu được nhiều năng lượng hơn ở các khu vực nằm ngoài vĩ độ ±30°.

Tại những vị trí như vậy, hệ thống theo dõi thẳng đứng mang lại sản lượng năng lượng cao hơn nhiều trong nhiều giờ hơn trong ngày so với các tấm pin lắp đặt cố định, và thậm chí còn nhiều năng lượng hơn và trong nhiều tháng hơn trong năm so với hệ thống theo dõi ngang.

Cơ hội lớn cho năng lượng mặt trời ở châu Âu, Bắc Mỹ, châu Á

Điểm đột phá cốt lõi của VajaTrack nằm ở hiệu quả về cấu trúc và cơ khí. Nó dựa trên cơ chế điều chỉnh cánh quạt thụ động giúp giảm sức cản của gió hơn 80%.

Hệ thống theo dõi này sử dụng thiết kế mô-men xoắn tối thiểu để loại bỏ sự bất ổn về khí động học. Nó có hệ thống truyền động tập trung cho phép một động cơ cung cấp năng lượng cho nhiều thiết bị. VajaTrack cũng giúp giảm đáng kể cả chi phí đầu tư ban đầu và chi phí bảo trì dài hạn.

Nguồn: Vaja AB

Hơn nữa, khả năng tối ưu hóa tránh bóng râm giúp khai thác tối đa tiềm năng năng suất cao của các tấm pin thẳng đứng giúp VajaTrack không gặp phải nhược điểm thường gặp là tự tạo bóng râm, biến nó thành một giải pháp mạnh mẽ, ít cần bảo trì cho hệ thống năng lượng mặt trời ở vĩ độ cao, mở ra cơ hội lớn cho năng lượng mặt trời ở châu Âu, Bắc Mỹ, châu Á.

CEO Henrik Eskilsson chia sẻ: "Các cải tiến then chốt của VajaTrack tập trung vào những ý tưởng táo bạo mới, giúp thế hệ theo dõi dọc tiếp theo rẻ hơn để xây dựng, bền hơn khi lắp đặt và rẻ hơn để bảo trì, từ ddpos mở ra con đường thương khả thi cho phần lớn hành tinh."

Đây là giải pháp mang tính cách mạng, biến năng lượng mặt trời trở nên hiệu quả và kinh tế hơn ở những nơi trước đây bị coi là "không phù hợp" – góp phần đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng sạch toàn cầu.