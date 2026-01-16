Israel vừa làm nên điều kỳ diệu

Bước tiến quan trọng trong hành trình chinh phục năng lượng hợp hạch

Công ty năng lượng nT-Tao của Israel vừa đạt được một cột mốc phát triển quan trọng khi nguyên mẫu C3 của họ phóng thành công các xung plasma đầu tiên, hướng tới mục tiêu sản xuất 20 Megawatt năng lượng sạch từ hợp hạch hạt nhân.

Việc chuyển sang trạng thái vận hành diễn ra chỉ sau hơn 2 tháng kể từ khi bắt đầu lắp ráp – chứng tỏ tốc độ phát triển cực nhanh của họ.

Dữ liệu C3 sẽ giúp xác thực các mô phỏng và định hướng thiết kế lò phản ứng hơph hạch trong tương lai. Nguồn: Công ty năng lượng nT-Tao của Israel

Đây là bước tiếp theo sau chiến dịch thử nghiệm C2-A (đạt nhiệt độ plasma khoảng 1 triệu độ C, tương đương ~100 eV). Nguyên mẫu C3 là nền tảng thử nghiệm cho lộ trình thiết kế lò phản ứng hợp hạch nhỏ gọn, mô-đun, giúp chuyển từ lý thuyết vật lý plasma sang phần cứng thực tế có thể mở rộng.

Công bố ngày 15/1/2026, thành tựu này đưa nT-Tao tiến gần hơn đến mục tiêu xây dựng lò phản ứng hợp hạch thương mại sản xuất 10–20 MW điện sạch, có thể lắp đặt tại chỗ, phù hợp cho nhiều nhu cầu.

Công nghệ của nT-Tao hoạt động thế nào?

nT-Tao sử dụng phương pháp giam giữ từ trường độc quyền kết hợp năng lượng xung (pulsed-power) để đạt chế độ plasma mật độ cao. Họ cải tiến toàn diện: Nam châm mạnh hơn, hệ thống cấp năng lượng xung, thiết bị đo lường và tích hợp tổng thể.

Nguồn: Công ty năng lượng nT-Tao của Israel

Điểm nổi bật là bộ điều khiển phi tuyến cho biến tần cộng hưởng, giúp duy trì cộng hưởng ổn định dù tải thay đổi cực nhanh (trong micro giây). Nhờ đó, năng lượng truyền vào plasma hiệu quả hơn, tránh hỏng hóc thiết bị và hỗ trợ tần suất lặp lại cao – cần thiết cho hoạt động thương mại.

Mục tiêu chính của chiến dịch C3 là đạt nhiệt độ plasma cao hơn và thời gian giam giữ dài hơn so với C2-A. Dữ liệu thu được sẽ kiểm chứng mô phỏng và định hướng các nguyên mẫu tiếp theo.

Khác với các dự án hợp hạch lớn cần cơ sở hạ tầng khổng lồ (như tokamak truyền thống), thiết kế của nT-Tao nhỏ gọn, mô-đun, dễ lắp đặt tại chỗ. Cách tiếp cận tập trung vào mật độ plasma cao, thời gian giam giữ ngắn hơn nhưng siêu nhanh – giúp giảm kích thước, chi phí và độ phức tạp, đưa hợp hạch gần hơn với thực tế thương mại.

Tương lai phía trước

Tiến sĩ Yoav Shoshani, Giám đốc Thử nghiệm & Chẩn đoán của nT-Tao, chia sẻ: "Nguyên mẫu C3 cho phép chúng tôi đẩy nhanh tốc độ tinh chỉnh và xác nhận phần cứng hợp hạch".

nT-Tao nhấn mạnh: "Nguyên mẫu C3 được thiết kế để mở rộng và triển khai nhanh, giải pháp của nT-Tao phù hợp với nhiều nhu cầu năng lượng trên lưới và ngoài lưới, từ điện cơ bản phân tán, nhà máy công nghiệp, thị trấn nhỏ, tàu thuyền, trung tâm dữ liệu đến các khu vực xa xôi."

Nếu tiếp tục thành công, công nghệ này có thể mang đến nguồn năng lượng sạch, dồi dào, đáng tin cậy – góp phần giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng toàn cầu.

Năng lượng hợp hạch được coi là "nguồn năng lượng của tương lai" vì nó có tiềm năng mang lại nguồn điện sạch, gần như vô hạn, an toàn và bền vững cho nhân loại. Nếu kiểm soát được, nó có thể giải quyết khủng hoảng năng lượng toàn cầu, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giúp chống biến đổi khí hậu.