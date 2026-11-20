Khách hàng sẽ sớm nhận được mẫu xe này.

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Aptera Motors, nhà sản xuất xe điện có trụ sở tại California (Mỹ), vừa hoàn thành lắp ráp chiếc ô tô điện chạy bằng năng lượng mặt trời đầu tiên dành cho khách hàng. Phương tiện này dự kiến được xuất khẩu cho một người mua bên ngoài nước Mỹ, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang sản xuất thương mại của công ty.

Khách hàng đầu tiên là Martin Hartono, Giám đốc điều hành GDP Venture. Ông giành được vị trí sản xuất đầu tiên, mang mã hiệu Accelerator #1, thông qua chương trình đầu tư sớm của Aptera. Chương trình này phân bổ thứ tự giao xe dựa trên mức đóng góp tài chính của các nhà đầu tư. Chiếc xe của Hartono được lựa chọn với lớp sơn ngoại thất màu đen mờ, có tên Noir.

Khác với những mẫu ô tô điện thông thường phụ thuộc chủ yếu vào nguồn điện từ lưới điện để sạc pin, xe của Aptera được tích hợp các tấm pin mặt trời trực tiếp trên thân vỏ. Hệ thống này cho phép phương tiện thu năng lượng trong suốt thời gian đỗ hoặc di chuyển dưới ánh nắng mặt trời.

Theo thiết kế của nhà sản xuất, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, xe có thể tích lũy đủ năng lượng để di chuyển khoảng 40 dặm (64 km) mỗi ngày mà không cần cắm sạc. Khi cần bổ sung điện, người dùng vẫn có thể sạc xe thông qua ổ cắm điện thông thường hoặc các trạm sạc công cộng.

Thử nghiệm độc lập xác nhận khả năng thu năng lượng mặt trời

Khả năng tạo ra quãng đường di chuyển khoảng 64 km mỗi ngày từ năng lượng mặt trời là một trong những thông số quan trọng được Aptera đưa ra khi phát triển mẫu xe này. Để kiểm chứng, công ty đã tiến hành đánh giá hiệu suất với sự tham gia của tổ chức kiểm định kỹ thuật quốc tế TÜV Rheinland.

Vào tháng 7/2026, tiến sĩ Giorgio Bardizza, chuyên gia về năng lượng mặt trời của TÜV Rheinland, đã dành ba ngày liên tiếp kiểm tra phương tiện tại nhà máy lắp ráp cuối cùng của Aptera ở Carlsbad, California. Các phép đo được thực hiện bằng thiết bị đã hiệu chuẩn độc lập, theo dõi lượng năng lượng thu được từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn trong ba kịch bản vận hành hằng ngày.

Điểm đáng chú ý là quá trình kiểm định không chỉ đo lượng điện năng mà các tấm pin mặt trời tạo ra, mà tập trung vào lượng điện thực tế được đưa vào bộ pin sau khi trừ đi hao hụt trong quá trình chuyển đổi.

Theo tính toán của Aptera, để đạt mục tiêu di chuyển 40 dặm mỗi ngày, xe cần có mức tiêu thụ năng lượng khoảng 100 Wh/dặm. Như vậy, hệ thống pin mặt trời phải cung cấp tối thiểu 4 kWh điện hữu ích cho bộ pin trong một ngày.

Kết quả công bố vào tháng 8/2026 cho thấy, trong cả ba ngày thử nghiệm hồi tháng 7, phương tiện đều vượt qua ngưỡng 4 kWh. Dữ liệu hiệu suất này được Aptera công bố với sự xác minh của TÜV Rheinland.

Kết quả kiểm định là cơ sở để công ty đánh giá khả năng đáp ứng mục tiêu thu năng lượng mặt trời trong điều kiện thực tế. Tuy nhiên, quãng đường xe có thể di chuyển nhờ nguồn năng lượng này vẫn phụ thuộc vào cường độ ánh sáng, thời tiết và điều kiện sử dụng.

Từ thử nghiệm đến sản xuất xe cho khách hàng

Việc hoàn thành chiếc xe đầu tiên dành cho khách hàng đánh dấu một cột mốc trong quá trình phát triển của Aptera, sau nhiều năm nghiên cứu thiết kế và thử nghiệm công nghệ.

Giám đốc điều hành Aptera, Chris Anthony, cho biết đây là thành quả của quá trình nỗ lực kéo dài nhiều năm, đồng thời cảm ơn các cổ đông ban đầu và những khách hàng đã đặt trước xe. Ông cho biết các nhóm sản xuất đang tiếp tục hoàn thiện những phương tiện tiếp theo để bàn giao cho các khách hàng sớm nhất.

Trong khi đó, đồng Giám đốc điều hành Steve Fambro nhấn mạnh việc chế tạo một phương tiện có khả năng tự thu năng lượng từ ánh sáng mặt trời là mục tiêu mà công ty theo đuổi ngay từ khi thành lập. Việc hoàn thành chiếc xe đầu tiên cho khách hàng được xem là bước tiến quan trọng đối với đội ngũ phát triển dự án.

Về phía người mua, Martin Hartono cho rằng sự kết hợp giữa công nghệ thu năng lượng mặt trời, thiết kế khí động học và hệ thống pin lưu trữ có thể giúp giảm nhu cầu sử dụng điện từ bên ngoài mà vẫn duy trì khả năng di chuyển đường dài.

Aptera được biết đến với định hướng phát triển phương tiện điện ba bánh có thiết kế khí động học và tích hợp pin mặt trời. Thay vì chỉ sử dụng năng lượng từ bộ pin được sạc bên ngoài, công ty hướng tới mô hình xe có thể bổ sung một phần điện năng ngay trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Việc hoàn thành chiếc xe đầu tiên để xuất khẩu cho khách hàng cho thấy Aptera đã tiến thêm một bước trong quá trình thương mại hóa công nghệ này. Khả năng duy trì sản xuất và mở rộng bàn giao trong thời gian tới sẽ là những yếu tố quan trọng để đánh giá triển vọng của dòng xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời.