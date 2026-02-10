Phát minh "mở ra kỷ nguyên mới" trong lĩnh vực thu hồi lithium, coban đang dậy sóng nước Mỹ

Công ty Mỹ Supra Elemental Recovery vừa phát triển công nghệ đột phá để thu hồi các khoáng chất quan trọng như lithium, gallium, coban, scandium từ chất thải công nghiệp và rác thải điện tử ngay tại Mỹ.

"Supra Elemental Recovery có tiềm năng định hình lại cách Mỹ tìm nguồn cung ứng các vật liệu quan trọng thiết yếu cho các ngành công nghệ cao, hàng không vũ trụ và quốc phòng. Công trình của họ là minh chứng cho sự đổi mới từ những bộ óc xuất sắc nhất từ nhiều lĩnh vực khác nhau cùng nhau hợp tác để giải quyết các vấn đề thực tế" - Mark Arnold, Giám đốc điều hành của Longhorn Ventures, cho biết.

Công nghệ chính của họ là hệ thống hộp lọc in 3D có cấu trúc xốp, hoạt động giống như một miếng bọt biển phân tử. Chất lỏng chứa khoáng chất sẽ chảy qua hộp lọc này, và hệ thống sẽ chọn lọc hút lấy đúng các khoáng chất mục tiêu chỉ bằng dung môi đơn giản như cồn và nước.

Công nghệ cốt lõi của công ty tập trung vào một hộp chứa xốp được in 3D, hoạt động như một miếng bọt biển phân tử. Ảnh: Đại học Texas

Công nghệ kết hợp giữa chiết xuất bằng dung môi và trao đổi ion, được thiết kế dưới dạng mô-đun có thể tái sử dụng nhiều lần. Nó dễ dàng tùy chỉnh để phù hợp với từng loại chất thải cụ thể, từ bãi thải mỏ, sản phẩm phụ của các nhà máy công nghiệp cho đến rác thải điện tử.

Nhờ vậy, việc tách các nguyên tố vốn rất khó phân biệt trở nên đơn giản hơn, chi phí rẻ hơn, và quan trọng là sạch hơn rất nhiều so với phương pháp truyền thống – vốn đòi hỏi máy móc cồng kềnh, hóa chất mạnh và gây ô nhiễm nặng nề.

Nhu cầu của Mỹ về lithium, gallium, cobalt, scandium đang tăng vọt do ngành sản xuất chip, xe điện và công nghệ cao phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, Mỹ hiện vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu, dễ bị gián đoạn nếu các nước khác kiểm soát xuất khẩu.

Supra Elemental Recovery nhìn nhận chất thải trong nước chính là nguồn tài nguyên khổng lồ chưa được khai thác hiệu quả. Mỗi năm có hàng triệu tấn chất thải chứa lượng khoáng chất đáng kể, nhưng trước đây rất khó thu hồi bằng các cách cũ.

Với phát minh của họ, Mỹ có thể giải quyết một trong những bài toán khó liên quan đến thu hồi khoáng sản quan trọng.

Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập Supra Elemental Recovery - Katie Ullmann Durham - chia sẻ: "Khả năng cạnh tranh của Mỹ trong sản xuất tiên tiến phụ thuộc vào việc đảm bảo nguồn khoáng chất quan trọng. Chúng tôi đang mở ra một kỷ nguyên mới, nơi chúng ta có thể khai thác hiệu quả các nguyên tố này từ nhiều nguồn trong nước để khôi phục vị thế thống trị về tài nguyên của Mỹ."

Supra Elemental Recovery Inc. (Supra), một công ty khởi nghiệp tách ra từ các phòng thí nghiệm kỹ thuật và khoa học tự nhiên tại Đại học Texas ở Austin, đã ra mắt với khoản đầu tư 250.000 USD từ Quỹ UT Seed Fund của Discovery to Impact như một phần của vòng gọi vốn tiền hạt giống. Supra sẽ thương mại hóa công nghệ độc quyền của mình, tận dụng những tiến bộ trong hóa học, khoa học vật liệu và kỹ thuật để thu hồi các khoáng chất quan trọng với độ tinh khiết cao từ các nguồn chất thải của Mỹ, bao gồm chất thải khai thác mỏ, sản phẩm phụ công nghiệp và rác thải điện tử.



