Loại vải này được lấy cảm hứng từ bộ lông đen tuyền tuyệt đẹp của loài chim Ptiloris magnificus. Nguồn: Đại học Cornell, Mỹ



Các nhà nghiên cứu tại Đại học Cornell (Mỹ) đầu tháng 12/2025 công bố phát minh loại vải đen nhất thế giới, lấy cảm hứng từ lông vũ siêu đen của Chim sẻ mỏ đỏ tuyệt đẹp (Ptiloris magnificus) - là một loài chim thuộc họ Chim thiên đường Paradisaeidae.

Vải này được làm từ len merino trắng, qua hai bước: Nhuộm bằng polydopamine (dạng tổng hợp của melanin) để thấm sâu vào sợi, sau đó khắc plasma tạo cấu trúc nano lông tơ nhô ra.

Kết quả, vải mới này chỉ phản xạ trung bình 0,13% ánh sáng, hấp thụ tới 99,87% ánh sáng, đen hơn bất kỳ loại vải nào từng ghi nhận. Độ đen giữ nguyên ở góc nhìn rộng 120 độ và khi mặc, di chuyển.

Bộ lông đen tuyền tuyệt đẹp của chim Ptiloris magnificus.

Phát minh này mang nhiều ưu điểm cho sống bền vững và hỗ trợ năng lượng tái tạo. Trước hết, sử dụng nguyên liệu tự nhiên như len merino (tài nguyên tái tạo), cotton hay lụa, kết hợp quy trình đơn giản, dễ mở rộng, chi phí thấp hơn các vật liệu siêu đen nhân tạo như Vantablack (dựa trên ống nano carbon độc hại, phức tạp). Điều này thúc đẩy sản xuất thân thiện môi trường, giảm chất thải độc.

Về năng lượng, vải hấp thụ gần toàn bộ ánh sáng nên lý tưởng cho hệ thống năng lượng mặt trời nhiệt: Chuyển hóa ánh sáng thành nhiệt hiệu quả hơn, tăng khả năng hấp thụ, giảm lãng phí ánh sáng phản xạ.

Ngoài ra, trong quần áo kiểm soát nhiệt hoặc ngụy trang, loại vải này hỗ trợ điều hòa thân nhiệt, tiết kiệm năng lượng sưởi ấm/làm mát.