Phát minh của Mỹ làm rung chuyển ngành xây dựng: Tạo ra siêu vật liệu, giúp máy móc công trình hoạt động ngon ơ hàng trăm năm

Các nhà khoa học tại North Carolina State University (Đại học Bang Bắc Carolina, Mỹ) vừa phát triển thành công một loại vật liệu composite gia cường sợi có khả năng tự phục hồi hư hỏng bên trong tới hơn 1.000 lần. Đột phá này được kỳ vọng có thể kéo dài đáng kể tuổi thọ của máy móc và các công trình quan trọng, thậm chí lên tới hàng trăm năm.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí khoa học uy tín Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), trong đó mô tả chi tiết cơ chế tự sửa chữa các vết nứt giữa các lớp vật liệu thông qua một quy trình gia nhiệt tự động.

Hiện nay, composite polymer gia cường sợi được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như sản xuất ô tô, tua bin gió, máy bay và các kết cấu chịu lực nhờ đặc tính nhẹ nhưng bền chắc. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu của vật liệu này là hiện tượng “tách lớp” – khi các lớp sợi gia cường bị tách khỏi ma trận polymer xung quanh. Theo thời gian, các vết nứt vi mô tích tụ, làm suy giảm độ bền và đe dọa tính toàn vẹn cấu trúc.

Nhóm nghiên cứu tại NC State đã khắc phục hạn chế này bằng hai cải tiến quan trọng. Thứ nhất, họ tích hợp một lớp nhựa nhiệt dẻo có khả năng tự phục hồi, được in 3D, đặt xen giữa các lớp sợi gia cường. Lớp trung gian này giúp tăng đáng kể khả năng chống nứt, thậm chí có thể nâng độ bền lên gấp hai đến bốn lần so với vật liệu composite truyền thống.

Thứ hai, nhóm đã nhúng vào vật liệu các lớp gốc carbon có khả năng sinh nhiệt khi được cấp điện. Khi hệ thống được kích hoạt, nhiệt lượng tạo ra sẽ làm nóng chảy một phần lớp nhựa nhiệt dẻo, cho phép vật liệu này chảy vào các vết nứt và tái liên kết những lớp bị tách rời. Quá trình này có thể diễn ra nhiều lần mà không cần thay thế linh kiện.

Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy độ bền ấn tượng. Trong suốt 40 ngày, nhóm nghiên cứu đã chủ động tạo ra các vết tách lớp dài khoảng 5 cm và kích hoạt quá trình tự phục hồi hơn 1.000 chu kỳ. Kết quả cho thấy vật liệu vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với composite thông thường – vốn có xu hướng xuống cấp rõ rệt sau nhiều năm sử dụng.

Theo ước tính của các nhà khoa học, nếu vật liệu cần tự phục hồi theo chu kỳ mỗi mùa, tuổi thọ có thể đạt khoảng 125 năm. Trong trường hợp chỉ cần phục hồi mỗi năm một lần, tuổi thọ tiềm năng có thể kéo dài tới vài thế kỷ. Đáng chú ý, ngay cả sau hàng trăm chu kỳ tự sửa chữa, độ bền giữa các lớp chỉ suy giảm từ từ thay vì giảm đột ngột.

Những ứng dụng tiềm năng của vật liệu này rất rộng mở. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là các trang trại điện gió đặt ở vùng xa, khả năng tự phục hồi có thể giúp giảm đáng kể chi phí bảo trì và thay thế. Trong ngành hàng không vũ trụ hoặc thăm dò không gian sâu, nơi việc sửa chữa gần như bất khả thi, công nghệ này có thể tạo ra bước ngoặt về độ tin cậy và tuổi thọ thiết bị.

Bên cạnh lợi ích kinh tế, vật liệu composite bền hơn còn góp phần giảm tiêu thụ năng lượng, hạn chế rác thải công nghiệp và tối ưu hóa vòng đời sản phẩm – yếu tố ngày càng quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi xanh toàn cầu.