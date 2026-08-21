Phát minh này hoàn toàn dựa vào tự nhiên.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang Rio Grande do Norte (UFRN), Brazil từng ra mắt chuỗi thiết bị bếp và lò nướng năng lượng mặt trời chi phí thấp.

Khả năng vận hành hoàn toàn bằng ánh sáng mặt trời tự nhiên - không tốn một giọt gas hay một số điện - đang biến phát minh này thành giải pháp đột phá trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục tăng cao cho nhiều hộ gia đình.

Khác với các công nghệ phức tạp đòi hỏi pin mặt trời đắt đỏ, ổ cắm điện hay các khâu chuyển đổi trung gian, thiết bị bếp mặt trời của UFRN sở hữu nguyên lý hội tụ ánh sáng và bẫy nhiệt cùng thiết kế dạng hộp đóng kín để giữ lại nhiệt năng sinh ra bên trong, giúp nướng chín hoặc đun nóng thực phẩm.

Ảnh: Disclosure/UFRN

Nhờ hệ thống gương phản xạ được tính toán chính xác, các tia nắng chiếu xuống sẽ hội tụ thẳng vào tâm của thiết bị, đẩy nhiệt độ lên mức đủ cao để đun sôi, nấu chín, thậm chí nướng bánh hoặc sấy khô thực phẩm.

Thử thách duy nhất cho phát minh này là thiết bị phụ thuộc trực tiếp vào mức độ có sẵn của ánh nắng mặt trời.

Trong số các mẫu thử nghiệm, đáng chú ý nhất là chiếc lò nướng năng lượng mặt trời với chi phí chế tạo cực kỳ khiêm tốn: Chỉ 150 Real Brazil (chi phí vật liệu ban đầu, khoảng hơn 750 nghìn VND).

Ảnh: Disclosure/UFRN

Thiết bị do kỹ sư Mário César de Oliveira Spinelli phát triển trong chương trình thạc sĩ của mình tại UFRN, tận dụng những vật liệu dễ tìm như gỗ ép MDF công nghiệp, gương soi và tấm kim loại gia cố bằng lưới sắt kết hợp nhựa tổng hợp.

Để minh chứng cho hiệu suất kinh ngạc của phát minh này, nhóm nghiên cứu đã tiến hành một thử nghiệm thực tế: Đưa cùng lúc 9 khuôn bánh vào lò.

Kết quả trả về vượt ngoài mong đợi. Cả 9 chiếc bánh đều chín đều hoàn hảo chỉ bằng nhiệt lượng tích tụ từ ánh nắng trong khoảng 1,5 giờ - chậm hơn lò nướng truyền thống khoảng 20 phút, nhưng sức chứa thực tế lại vượt trội hơn nhiều lò nướng gia đình thông thường.

Cách làm lò nướng mặt trời giá rẻ Vật liệu cần có: Thùng/Khung lò: Làm từ gỗ MDF. Bề mặt phản xạ: Các tấm gương soi thường. Đáy/Tấm hấp thụ nhiệt: Tấm kim loại được tạo thành từ lưới sắt kết hợp nhựa tổng hợp.

Cấu trúc: Ghép thành hình hộp đóng kín (tạo hiệu ứng nhà kính) có gắn các gương phản xạ để dẫn ánh nắng vào bên trong.

Lời giải cho bài toán kinh tế hộ gia đình

Trong bối cảnh giá một bình gas 13kg tại Brazil liên tục biến động ở mức cao, giải pháp bếp mặt trời không hướng tới việc thay thế hoàn toàn gas truyền thống trong 24/7, mà đóng vai trò như một thiết bị tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ hiệu quả.

Ảnh: Disclosure/UFRN

Bằng cách tận dụng khoảng thời gian nắng tốt nhất trong ngày (thường từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều), các hộ gia đình có thể chuẩn bị hầu hết các bữa ăn chính mà không tốn một đồng chi phí nhiên liệu, kéo dài đáng kể thời gian sử dụng của một bình gas dự phòng cho buổi tối hoặc những ngày mưa bão.

Mặc dù việc sử dụng vẫn cần một số lưu ý nhỏ (như đeo kính bảo hộ để tránh ánh sáng phản xạ mạnh từ gương), công nghệ bếp mặt trời của UFRN đã chứng minh một khả năng vượt trội: Biến nguồn ánh sáng mặt trời hoàn toàn miễn phí ngay ngoài sân nhà thành những bữa ăn nóng hổi, mở ra hướng đi đầy triển vọng cho năng lượng bền vững và tiết kiệm.

Cụm từ "thay thế bình gas" được các nhà nghiên cứu sử dụng liên quan đến khả năng kỹ thuật nấu ăn mà không cần gas trong những thời điểm thuận lợi. Tuy nhiên, thiết bị năng lượng mặt trời không cung cấp khả năng hoạt động liên tục 24/24 như ngọn lửa gas.

Tham khảo: CPG