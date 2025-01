Phát hoảng với sao Hoa ngữ giảm cân quá đà: Người đột quỵ, người da bọc xương

Giới giải trí Hoa ngữ vốn nổi tiếng với những tiêu chuẩn khắt khe về ngoại hình. Trong đó, vóc dáng mảnh khảnh "mình hạc xương mai" được coi là thước đo của vẻ đẹp. Điều này tạo áp lực vô hình lên các nghệ sỹ. Họ phải liên tục đối mặt với những lời bàn tán, đánh giá từ công chúng về cân nặng.

Để đáp ứng tiêu chuẩn này, không ít ngôi sao lao vào chế độ giảm cân khắc nghiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, từ rối loạn ngôn ngữ đến tình trạng "da bọc xương" đáng báo động.

Triệu Lộ Tư nhập viện trong tình trạng suy nhược, không thể đi lại, rối loạn ngôn ngữ.

Gần đây nhất, nữ diễn viên Triệu Lộ Tư ngã bệnh, nhập viện đột ngột không chỉ do cường độ làm việc dày đặc; đây còn là hệ quả của quá trình giảm cân cấp tốc chỉ trong chưa đầy 1 năm của cô.

Trước khi bước vào showbiz, Triệu Lộ Tư được biết đến là hot girl mạng với hình ảnh ngọt ngào, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Sự nghiệp của cô bước sang trang mới sau 2 bộ phim Trần Thiên Thiên trong lời đồn và Trường ca hành. Cùng với danh tiếng ngày càng tăng, áp lực về ngoại hình cũng trở nên gay gắt hơn. Vấn đề cân nặng khiến Triệu Lộ Tư đối diện với áp lực từ công ty quản lý và trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng.

Trong một thời gian dài, nữ diễn viên sinh năm 1998 liên tục bị "ném đá" vì ngoại hình. Những hình ảnh không mấy lung linh của cô bị lan truyền rộng rãi, trở thành trò cười trên mạng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của Triệu Lộ Tư và là động lực khiến cô quyết tâm thay đổi vóc dáng từ năm 2023.

Việc Triệu Lộ Tư giảm 20kg xuống mức 38kg dấy lên nhiều lo ngại. Với chiều cao 1,63m, vóc dáng hiện tại của nữ diễn viên bị nhận xét là quá gầy. Trong suốt thời gian ghi hình, do lịch trình bận rộn, chế độ ăn uống và nghỉ ngơi không được đảm bảo, cân nặng của Triệu Lộ Tư tiếp tục giảm sút. Một số bức ảnh do người hâm mộ đăng tải vào thời gian trước khi cô nhập viện, thân hình Triệu Lộ Tư mỏng dính, thiếu sức sống.

Triệu Lộ Tư từng gây sốc với thân hình mỏng dính, thiếu sức sống khi chỉ có 38kg.

Ngày 27/12/2024, Triệu Lộ Tư phải nhập viện do thể trạng suy nhược, lúc này cô chỉ nặng 37kg. Theo tiết lộ, cô mắc chứng rối loạn ngôn ngữ và không thể đi lại. Những dấu hiệu này khiến công chúng nghi ngờ cô có thể đã bị đột quỵ nhẹ. Thời gian đầu, nữ diễn viên không thể di chuyển mà cần bạn bè bế lên giường. Hình ảnh tiều tụy của ngôi sao 26 tuổi khiến ai cũng xót xa.

Không chỉ Triệu Lộ Tư mà nhiều ngôi sao khác cũng khiến công chúng phát hoảng vì thân hình gầy rộc, trơ xương. Giống như Triệu Lộ Tư, Kim Thần hồi mới vào nghề gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp, vẻ ngoài tươi tắn. Sau đó do giảm cân quá đà mà nữ diễn viên trở nên gầy gò, lộ thân hình mất cân đối.

Kim Thần giảm cân quá đà đến mức trơ xương.

Ngô Cẩn Ngôn vốn có cơ địa khó tăng cân. Cộng thêm lịch trình làm việc dày đặc và chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để giữ dáng, nữ diễn viên đã trải qua giai đoạn sụt cân nghiêm trọng. Những hình ảnh do người hâm mộ ghi lại tại sân bay cho thấy rõ thân hình gầy gò, "cò hương" của cô.

Hiện tại, do đang mang thai, Ngô Cẩn Ngôn đã có da có thịt hơn.

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng hoảng sợ với thân hình da bọc xương.

Không chỉ sao nữ mà cả các diễn viên nam cũng thường xuyên bị soi xét vẻ ngoài. La Vân Hi được mệnh danh ''mỹ nam cổ trang'' với ngoại hình cân đối, gương mặt điển trai. Vì thế công chúng ngỡ ngàng khi thấy hình ảnh anh sụt cân nghiêm trọng, phải ngồi xe lăn, gương mặt gầy rộc, hai má hóp lại, đôi chân tong teo phải bó bột một bên.

Nhiều người không thể nhận ra mỹ nam Bên nhau trọn đời qua hình ảnh tiều tụy đáng báo động này. Tình trạng sức khỏe của nam diễn viên giảm sút là vì giảm cân quá đà.

La Vân Hi lộ diện với thể trạng ốm yếu, tay chân khẳng khiu.

Ngay cả tài tử hạng A như Huỳnh Hiểu Minh cũng không tránh khỏi áp lực ngoại hình. Cuối năm 2020, anh khiến người hâm mộ bất ngờ với diện mạo gầy gò, hốc hác, trông già hơn so với tuổi thật.

Để hóa thân vào nhân vật trong The Man with the Wig, Huỳnh Hiểu Minh quyết tâm giảm cấp tốc 15kg bằng chế độ tập luyện khắc nghiệt kết hợp chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Phương pháp giảm cân này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của anh.

"Tôi đã nhịn ăn để giảm cân. Việc sụt cân quá nhanh đã khiến tôi bị suy dinh dưỡng, tim tôi gần như không chịu nổi, " Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ.

Huỳnh Hiểu Minh cũng từng giảm cấp tốc 15 kg để vào vai diễn.

Những trường hợp sao Hoa ngữ giảm cân quá mức là lời cảnh tỉnh cho cả giới nghệ sỹ và công chúng. Vẻ đẹp thực sự không chỉ nằm ở vóc dáng bên ngoài mà còn ở sức khỏe và tinh thần. Việc chạy theo những tiêu chuẩn sắc đẹp phi thực tế có thể gây ra những hậu quả khôn lường.