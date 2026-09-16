Phát hoảng khi thấy nam diễn viên Việt bị rắn cắn trên phim trường, máu chảy ròng ròng phải vào viện gấp

Sự cố của nam diễn viên khiến cả êkip đều hết hồn hết vía.

Trước thềm bộ phim Út Lan 2 chính thức lên sóng, những video hậu trường của tác phẩm này đang được khán giả đặc biệt quan tâm. Thuộc thể loại phim kinh dị tâm linh, dự án này liên tục gây tò mò cho công chúng từ bối cảnh ma mị, đạo cụ rùng rợn cho đến tạo hình của các nhân vật. Mới đây nhất, một đoạn clip hậu trường vừa được ê-kíp chia sẻ đã gây chú ý khi ghi lại sự cố của nam diễn viên Phương Nam trong một phân đoạn quay cùng rắn.

Phương Nam bị rắn cắn trong lúc đang quay phim (Video: TikTok)

Trong phim, nhân vật của Phương Nam chuyên đi ra sông tìm bắt rắn nguy hiểm. Để hóa thân vào vai diễn, anh đã phải dành thời gian làm quen, tập luyện với "bạn diễn" đặc biệt này. Thế nhưng, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tai nạn phim trường vẫn là điều khó có thể lường trước.

Trong một cảnh quay đứng trên chiếc thuyền giữa sông, Phương Nam lấy rắn ra khỏi lồng và đang tiến hành khống chế phần cổ của theo đúng kỹ thuật đã tập. Bất ngờ, con rắn quay sang cắn vào tay nam diễn viên. Dù hoarg sợ nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh để tiếp tục khống chế con vật. Tuy nhiên, con rắn vẫn tấn công lần thứ hai với lực cắn mạnh hơn, khiến Phương Nam giật mình và nhanh chóng quăng ra xa. Vết cắn khiến tay anh bị chảy máu.

Rắn cắn lần 1 (Ảnh: TikTok)

Rắn cắn lần 2 (Ảnh: TikTok)

Ngay sau khi sự cố xảy ra, ê-kíp sản xuất đã nhanh chóng đưa Phương Nam vào bệnh viện để kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn. Sau trải nghiệm "hú vía" này, Phương Nam bộc bạch đây là lần đầu tiên trong đời anh bị rắn cắn vì vốn sợ và không tiếp xúc với loài bò sát này trước đây. Rất may mắn, đây là loại rắn nhà nuôi nên không có độc. Toàn bộ các cảnh quay của anh cũng đều được theo dõi và hướng dẫn bởi chuyên gia.

Vết rắn cắn rất rõ (Ảnh: TikTok)

Vào viện kiểm tra ngay. (Ảnh: TikTok)

Dù trải qua không ít câu chuyện "dở khóc dở cười" trên phim trường, Út Lan 2 hiện đã hoàn thành toàn bộ các công đoạn hậu kỳ và chuẩn bị ra rạp vào ngày 25/9 tới đây. Khác với phần 1 khai thác truyền thuyết "ma giữ của", phần 2 của Út Lan mở rộng thế giới kinh dị tâm linh mang đậm chất liệu văn hóa dân gian vùng sông nước Nam Bộ. Câu chuyện bắt đầu từ lúc một con rắn hai đầu kỳ dị xuất hiện. Kể từ đó, ngôi làng ven sông liên tiếp xảy ra những cái chết đầy bí ẩn. Khi những bí mật đen tối từng bị chôn giấu dần trồi lên mặt nước, người dân nơi đây mới bàng hoàng nhận ra có những lời nguyền gia tộc, những oán hận xưa cũ và tà thuật chưa bao giờ thực sự biến mất.

Ảnh: NSX

Trong dự án này, Phương Nam đảm nhận vai nam chính - một nhân vật gan góc, có mối liên kết chặt chẽ với những bí ẩn của vùng sông nước và có nhiều phân cảnh hành động liên quan đến việc đối đầu, bắt rắn nguy hiểm. Với sự lăn xả hết mình của Phương Nam cùng dàn diễn viên thực lực như danh hài Kiều Oanh, NSƯT Kim Phương, Ngọc Phước, bộ phim hứa hẹn là một trải nghiệm kinh dị "nặng đô" trong thời gian tới.

Ảnh: NSX

Nguồn: NSX