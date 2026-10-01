Phát hiện xe tải khổng lồ không đầu không đuôi tại nước láng giềng Việt Nam: Không cần tài xế, có thể chạy theo 2 hướng

Một chiếc xe tải khổng lồ vừa được đưa vào vận hành tại Trung Quốc gây chú ý bởi thiết kế khác thường, gần như không hề có phần đầu và đuôi xe.

Ngày 30/7, tại một mỏ than lộ thiên ở Nội Mông, Trung Quốc, chiếc xe tải khổng lồ AT150 chính thức được đưa vào hoạt động. Đây được giới thiệu là xe tải tự đổ khai mỏ thuần điện, hai chiều và không người lái cấp 100 tấn đầu tiên của Trung Quốc.

Điểm gây chú ý ngay từ vẻ ngoài là AT150 không có cabin dành cho tài xế như những chiếc xe tải khai mỏ thông thường.

Thậm chí, thiết kế của phương tiện còn phá vỡ ranh giới truyền thống giữa đầu và đuôi xe. Nhờ đó, chiếc xe có thể di chuyển theo cả hai hướng mà không phải thực hiện thao tác quay đầu.

Xe tải khổng lồ có thể chở 136 tấn

Theo Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung Quốc (SASAC), AT150 có tải trọng định mức lên tới 136 tấn. Phương tiện kết hợp ba đặc điểm đáng chú ý gồm sử dụng điện hoàn toàn, vận hành hai chiều và không cần tài xế.

Chiếc xe chủ yếu được thiết kế để vận chuyển than và đất đá tại các mỏ lộ thiên.

AT150 sử dụng hệ dẫn động điện, hệ thống đánh lái toàn bộ bánh xe cùng kiến trúc vận hành hai chiều. Khi tới điểm lấy hoặc đổ hàng, phương tiện có thể rời đi theo hướng ngược lại thay vì phải tìm không gian để quay đầu.

Đặc điểm này đặc biệt hữu ích tại các khu vực khai thác có mặt bằng hẹp, nơi một chiếc xe tải kích thước lớn phải quay đầu có thể mất nhiều không gian và thời gian.

Việc loại bỏ cabin cũng đồng nghĩa phương tiện được thiết kế ngay từ đầu cho hoạt động tự động thay vì cải tiến từ một chiếc xe vốn dành cho con người điều khiển. Nhà phát triển gọi AT150 là một dạng “robot vận tải khai mỏ”.

Không cần tài xế vẫn tự hoàn thành chu trình làm việc

Không chỉ tự di chuyển, xe tải khổng lồ có thể thực hiện một chu trình làm việc khép kín gồm nhận hàng tự động, tự lái, đổ hàng chính xác, tránh chướng ngại vật và tự động đỗ.

Điều này giúp hạn chế việc con người phải trực tiếp làm việc trong môi trường khai thác khắc nghiệt.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở hệ thống pin. AT150 sử dụng pin bán rắn, hỗ trợ sạc nhanh công suất 3,4 MW ở điện áp 900V. Hệ thống được thiết kế để hoạt động trong khoảng nhiệt độ từ -30°C tới 50°C, phù hợp với sự chênh lệch nhiệt độ lớn tại các khu vực khai thác phía bắc Trung Quốc.

Sau mỗi lần sạc đầy, phương tiện có thể hoạt động ít nhất 6 giờ. Theo số liệu được công bố, chi phí năng lượng tính trên mỗi đơn vị sản lượng của AT150 thấp hơn khoảng 65% so với xe tải diesel cùng tải trọng.

AT150 được phát triển với sự tham gia của Công ty Nội Mông thuộc Tập đoàn Đầu tư Điện lực Nhà nước Trung Quốc (SPIC), hãng sản xuất xe khai mỏ Inner Mongolia North Hauler và công nghệ lái tự động của EACON.

Việc đưa phương tiện vào vận hành cho thấy một hướng phát triển mới của xe tải khai mỏ: khi không còn tài xế ngồi bên trong, nhà sản xuất không nhất thiết phải giữ lại cabin, thậm chí có thể loại bỏ cả cách phân chia đầu - đuôi quen thuộc để tối ưu phương tiện cho môi trường làm việc đặc thù.

Nguồn: IM