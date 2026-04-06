Phát hiện xe ô tô chở 100 con heo nhiễm dịch tả heo châu Phi

Đ.Nghĩa |

Tài xế không thể liên lạc được với người thuê chở 100 con heo sau khi cơ quan chức năng phát hiện số heo này bị dịch tả heo châu Phi.

Ngày 6-4, UBND phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y số 7 tiêu hủy 100 con heo bị nhiễm dịch tả heo châu Phi.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 4-4, tại Trạm cân Nam Đông Hà, lực lượng chức năng kiểm tra ô tô tải BKS 17A-772.xx do tài xế Vũ Văn Biển (ngụ xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, đang vận chuyển heo qua địa bàn. Qua kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.

Phát hiện xe ô tô chở 100 con heo nhiễm dịch tả heo châu Phi - Ảnh 1.

Lực lượng thú y lấy mẫu kiểm tra và xác định 100 con heo bị dịch tả heo châu Phi. Ảnh: Nam Đông Hà

Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, Trạm Chăn nuôi và Thú y số 7 đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy, toàn bộ số heo trên xe dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương tiêu hủy toàn bộ 100 con heo, đồng thời tổ chức phun tiêu độc, khử trùng khu vực liên quan nhằm ngăn chặn mầm bệnh phát tán ra môi trường.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Vũ Văn Biển cho biết được người khác thuê chở số heo nên không hay biết về nguồn gốc hay các loại giấy tờ liên quan. Khi cơ quan chức năng phát hiện heo bị dịch bệnh, tài xế này không thể liên lạc với chủ hàng đã thuê chở.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh nguồn gốc số heo nêu trên và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

01:01
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

00:51
“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

Tiết lộ danh tính người bí ẩn đang bị truy nã vì bỏ ma túy vào vali 4 tiếp viên Vietnam Airlines

Tiết lộ danh tính người bí ẩn đang bị truy nã vì bỏ ma túy vào vali 4 tiếp viên Vietnam Airlines

01:02
