HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện xe máy, cặp sách để bên sông của nữ sinh mất tích

Cao Nguyên |

Chiếc xe máy, cặp sách của nữ sinh lớp 11 mất tích trước đó được tìm thấy trên bờ sông khiến mọi người càng thêm lo lắng.

Ngày 3-12, lực lượng chức năng xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk) đang phối hợp tìm kiếm nữ sinh L.T.M.T. (học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Quang Khải, xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk).

Phát hiện xe máy và cặp sách của nữ sinh mất tích bên sông Krông Ana - Ảnh 1.

Chiếc xe máy của nữ sinh lớp 11 được tìm thấy trên bờ sông Krông Ana

Theo thông tin ban đầu, chiều 1-12, sau khi tan học, không thấy em T. về nhà nên gia đình đã tổ chức tìm kiếm và thông báo với chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ.

Đến tối 2-12, người dân phát hiện xe máy, cặp sách của em T. để trên bờ sông Krông Ana (thuộc xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk).

Phát hiện xe máy và cặp sách của nữ sinh mất tích bên sông Krông Ana - Ảnh 2.

Cặp sách của nữ sinh để trên bờ sông khiến mọi người thêm lo lắng

Người thân của em T. cho biết em rất ngoan hiền, không bao giờ đi chơi xa để cha mẹ phải đi tìm. Gần đây em T. không mâu thuẫn với ai.

Một lãnh đạo Trường THPT Trần Quang Khải cho biết nhà trường đã liên hệ với Công an xã Ea Kiết và Công an xã Cư M'gar để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Đồng thời, đã có báo cáo nhanh cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

"Em T. là học sinh ngoan, vui vẻ, đoàn kết, hòa đồng với bạn bè và thầy cô. Sáng 1-12, em T. vẫn tham gia học 5 tiết ở trường và không có biểu hiện gì bất thường. Đến chiều cùng ngày, em đi học thêm ở ngoài. Do đó, khi nhận được thông tin, thầy cô và các bạn rất bất ngờ và lo lắng" - lãnh đạo Trường THPT Trần Quang Khải chia sẻ.

[Clip] Phụ xe khách cầm gậy đe dọa người đi đường gây xôn xao dư luận ở TPHCM
Tags

nữ sinh mất tích

Trường THPT Trần Quang Khải

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại