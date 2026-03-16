Phát hiện vợ ngoại tình nhờ thay đổi nhỏ trong thói quen dùng điện thoại

Tôi với vợ kết hôn được 10 năm có con gái 7 tuổi. Tôi tự hào mình là người chồng hiểu vợ đến từng chân tơ kẽ tóc.

Tôi sống không cầu kỳ, chẳng đòi hỏi nhiều. Với tôi, một chiếc áo phông, đôi giày vài trăm nghìn đồng là đủ dùng, chiếc ví da cũ kỹ 2 triệu đồng đã theo tôi bao năm tháng. Còn với vợ con, tôi chưa bao giờ tiếc. Những chiếc túi xách, váy áo đắt tiền tôi đều sẵn lòng sắm sửa để họ có chất lượng sống tốt nhất. Tôi cứ tin rằng sống như vậy thì gia đình sẽ mãi ấm êm, nhưng thực tế không phải vậy.

Từ giữa năm 2025, vợ tôi bắt đầu chăm chút nhiều hơn cho ngoại hình, mặc những bộ váy trẻ trung mà trước đây cô ấy bảo "không hợp tuổi". Bên cạnh đó, vợ cũng làm đẹp thường xuyên hơn. Tôi vẫn tin vợ mình tuyệt đối, chỉ nghĩ rằng khi bước qua tuổi 35 thì phụ nữ lo âu cho ngoại hình nhiều hơn.

Sự nghi ngờ chỉ thực sự nhen nhóm khi tôi nhận thấy một thay đổi nhỏ nhặt trong cách vợ sử dụng điện thoại. Trước đây, điện thoại của vợ luôn để tơ hơ trên bàn, ai mượn cũng được. Thỉnh thoảng tôi vẫn trêu cô ấy, cầm lấy máy bảo để xem có trai nhắn tin không, cô ấy còn cười: "Anh thích thì cứ lấy mà đọc tin nhắn, cây ngay không sợ chết đứng".

Thế nhưng, hơn một năm trở lại đây, hễ ngồi cạnh chồng, nếu không dùng đến điện thoại là cô ấy lập tức đặt úp màn hình xuống. Chiếc máy vốn nằm lăn lóc nay bỗng trở thành vật bất ly thân, lúc nào cũng phải nằm trong tầm mắt cô ấy, kể cả khi đi tắm hay ngồi ăn cơm.

Khi tôi ngỏ ý mượn máy, thay cho sự thoải mái ngày nào là những câu hỏi vặn vẹo: " Làm gì?", "Chờ em một tí" , hay gạt đi: "Thôi đừng có mượn linh tinh".

Tôi suy sụp khi phát hiện ra vợ ngoại tình. (Ảnh minh họa: ShutterStock)

Ngoài ra, vợ tôi cũng dán tấm chống nhìn trộm màn hình điện. Sợ tôi thắc mắc, vợ chủ động giải thích rằng cô ấy ngồi cạnh một đồng nghiệp mới hay tọc mạch nên làm vậy để tránh phiền hà.

Trước đây, vợ thường thoải mái đọc tin nhắn, trò chuyện bạn bè trước mặt tôi. Giờ đây, mỗi khi có thông báo rung lên, vợ thường không đọc mà cứ để vậy. Thâm chí, cô ấy đang vui vẻ nhắn tin, thấy tôi thì lập tức tắt ngay rồi giả vờ như chỉ xem video ngắn trên điện thoại.

Thấy lo âu trong lòng, tôi tìm được cơ hội khi vợ để điện thoại sạc pin và đi tắm. Cô ấy không còn dùng mã PIN cũ. May mắn là vợ tôi chỉ dùng vài ngày tháng quan trọng trong đời để đặt làm mặt khẩu nên tôi vẫn "mò" ra. Tôi vào Zalo thì thấy vợ có tin nhắn để ẩn.

Cuối cùng, sự thật cũng rõ ràng: Vợ tôi ngoại tình. Kẻ thứ ba là đồng nghiệp của vợ, một gã kém tôi bốn tuổi. Hắn ta có vẻ ngoài và gu ăn mặc sành điệu, trẻ trung hơn hẳn tôi. Có lẽ, thứ thu hút vợ tôi hơn cả chính là cái vẻ hào nhoáng ấy.

Ngay trong đêm hôm đó, tôi bảo vợ nói chuyện rõ ràng. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, cô ấy nói rằng đó chỉ là "cảm nắng" nhất thời, rằng do tôi bận rộn không quan tâm đến cảm xúc của vợ nên cô ấy mới ngã lòng.

Tôi nghe mà cay đắng đến nghẹn họng. "Cảm nắng" mà lại có những dòng tin nhắn qua lại đầy dung tục và mùi mẫn? Chính vợ tôi lại là người chủ động gợi mở.

Cảm giác lúc đó là sự bất lực đến tột cùng. Tôi đã cố gắng, hy sinh cho gia đình để rồi nhận lại gáo nước lạnh tạt thẳng vào niềm tin. Có lẽ chỉ những ai từng đứng ở vị trí của tôi mới thấm hết cái vị đắng chát khi sự tử tế bị đem ra chà đạp.

Sau nhiều suy nghĩ, tôi chọn không ly hôn và tha thứ cho vợ vì bố mẹ hai bên đã có tuổi, con vẫn còn nhỏ. Vợ tôi xin lỗi, thề thốt không tái phạm, nhưng trong lòng tôi, niềm tin đã hóa thành tro bụi.

Ở bên cô ấy không phải vì còn yêu, mà vì tôi không muốn gia đình mỗi người một ngả, không muốn con phải chịu cảnh thiếu bố hoặc mẹ. Tôi chấp nhận duy trì cái vỏ bọc này để con vẫn được nuôi dạy, ăn học đầy đủ trong một môi trường có vẻ là trọn vẹn. Thế nhưng cứ nghĩ đến chuyện vợ từng ngoại tình, lòng tôi lại rất đau khổ. Mong các anh chị cho tôi lời khuyên.