Ngày 28/4/1994, một phụ nữ nông thôn 37 tuổi tên Ngụy Nguyên Hồng ở thôn Tiểu Đường, huyện Đàm Thành, Sơn Đông, Trung Quốc, ra đồng cày đất như thường lệ. Trong lúc nghỉ ngơi trên bờ ruộng, chị phát hiện một viên đá nhỏ màu nâu trà, một nửa vùi trong đất, nửa còn lại lấp lánh dưới ánh nắng. Khi nhặt lên và lau sạch bùn đất, viên đá trong suốt, phản chiếu ánh sáng đẹp mắt khiến người phụ nữ này sinh nghi.

Không dám khẳng định đó là vật gì, Ngụy Nguyên Hồng mang về nhà hỏi chồng là Trần Hoài Dân. Sau khi nhờ nhiều người trong làng xem xét nhưng không ai xác định được, hai vợ chồng quyết định đưa viên đá lên cơ quan giám định cấp huyện. Kết quả khiến cả hai choáng váng: đó là một viên kim cương thật nặng 170 carat (tương đương 34 gram), giá trị rất lớn.

Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp làng, vợ chồng Ngụy Nguyên Hồng bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý, nhận về không ít ánh mắt ngưỡng mộ. Với họ, viên kim cương không chỉ là tài sản, mà còn là hy vọng đổi đời.

Đúng như dự đoán, chỉ một ngày sau, người của một cửa hàng trang sức đã tìm đến tận nhà Ngụy Nguyên Hồng và đề nghị thu mua viên kim cương. Sau nhiều lần thương lượng, ngày 23/5/1994, chị Ngụy quyết định bán nó với giá 270.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) – con số rất lớn vào thời điểm đó.

Niềm vui đến chưa kịp trọn vẹn thì rắc rối ập đến với gia đình này. Chỉ một ngày sau, vợ chồng chị Ngụy nhận được giấy triệu tập của tòa án huyện. Họ bị một doanh nghiệp khác khởi kiện.

Theo lời khai tại tòa, doanh nghiệp này từng nhờ người chú họ của vợ chồng chị Ngụy làm trung gian để mua viên kim cương và đã đưa trước 10.000 NDT (hơn 37 triệu đồng). Tuy nhiên, giao dịch không thành, người chú không hoàn trả tiền, khiến doanh nghiệp tức giận kiện cả vợ chồng chị Ngụy lẫn cửa hàng trang sức đã mua kim cương ra tòa.

Phiên tòa trở nên căng thẳng khi các bên đều tranh cãi gay gắt. Vợ chồng chị Ngụy khẳng định họ chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền đặt cọc nào. Cửa hàng trang sức cũng cho rằng giao dịch mua bán giữa họ và chị Ngụy diễn ra hợp pháp, công khai.

Sau khi xem xét vụ việc, tòa án đã đưa ra phán quyết: viên kim cương và cả 270.000 NDT tiền mua bán đều bị tịch thu. Sau đó 1 tháng, chính quyền địa phương đưa ra thông báo cụ thể về kết quả vụ kiện: viên kim cương được xác định là tài sản thuộc sở hữu nhà nước nên bị thu hồi theo quy định; số tiền 270.000 NDT sau đó sẽ được hoàn trả đầy đủ cho doanh nghiệp từng mua nó; vợ chồng chị Ngụy Nguyên Hồng được trao thưởng 30.000 NDT vì đã phát hiện và không có ý chiếm đoạt tài sản làm của riêng.

Khi đó, dư luận mới dần lắng xuống. Vụ việc cũng kết thúc tại đây.

(Theo Baijiahao)